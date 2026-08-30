Mais um título nos mundiais de canoagem. Fernando Pimenta conquista ouro em K1 5000m

O canoísta Fernando Pimenta conquistou o ouro na final de K1 5000 metros dos Mundiais da Polónia, este domingo, 30 de agosto.

Pimenta cronometrou 24.15,72 minutos, impondo-se ao sul-africano Hamish Lovemore (24.17,17) e ao dinamarquês Mads Pedersen (24.18,17), que terminaram nos segundo e terceiro lugares, respetivamente.

"Ainda não acredito. Foi uma prova das mais perfeitas que fiz até hoje nos 5000 metros", disse, admitindo que no início deixou os adversários ganhar espaço para poupar energia para a segunda parte da prova. Para Pimenta este "foi um momento muito bonito", sobretudo depois de ter conseguido alcançar a dobradinha nestas competição em Poznan.

Este é o segundo título do canoísta de 37 anos depois da medalha de ouro em K1 1000 metros no sábado.

O atleta garantiu que enquanto tiver energia física e mental irá continuar a tentar disputar títulos. "Gosto de competir", admitiu.

Em K1 5.000, Fernando Pimenta tinha sido campeão do Mundo em 2017 e 2018, prata em 2021, 2023 e 2024, e bronze em 2019.

Portugal termina assim com quatro pódios em Poznan, depois do ouro em K1 1.000, prata em K2 500 e bronze em K4 500 metros.

*Com Lusa