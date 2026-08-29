Fernando Pimenta é campeão do mundo em K1 1000m

O canoísta Fernando Pimenta conquistou este sábado, 29 de agosto, a medalha de ouro na prova de K1 1.000 metros dos Mundiais da Polónia, assegurnado o segundo pódio de Portugal em Poznan, na Polónia.

A largar da pista quatro, Pimenta, 37 anos, que se tornou no mais velho medalhado de sempre em Mundiais, concluiu o seu desempenho em 03.24,39 minutos, impondo-se ao húngaro Balint Kopasz (03.24,61), que foi segundo, e ao australiano Thomas Green (03.25,80), terceiro, que completaram o pódio.

Fernando Pimenta, que domingo tem ainda a final direta de K1 5.000 metros, chegou à Polónia na liderança do ranking de qualificação olímpico do K1 1.000 para Los Angeles2028. Terceiro em 2025, em Milão, Itália, onde Kopasz foi campeão, tinha antes desta vitória três ouros, três pratas e três bronzes mundiais, somente em K1 1.000 metros.

Esta foi a segunda medalha de Portugal nos mundiais de Poznan, depois do bronze em K4 500 metros, por Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha.