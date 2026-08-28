K4 500 português conquista medalha de bronze nos Mundiais de canoagem

Esta época, o quarteto luso tinha sido quarto classificado nos Europeus, a 20 milésimos do bronze, contabilizando mais dois quartos lugares e uma medalha de prata nas três Taças do Mundo do calendário internacional.

O ano passado, em Milão, o quarteto luso sagrou-se campeão do Mundo pela primeira vez, impondo-se em 1.18.93 minutos, deixando a Hungria, prata, a escassos cinco centésimos de segundo, e a Espanha, bronze, a 43.

João Ribeiro e Messias Baptista têm sábado as meias-finais de K2 500 metros, na qual se apresentam como vice-campeões do Mundo.

Fernando Pimenta na final de K1 1.000

O canoísta Fernando Pimenta apurou-se para a final de K1 1.000 metros dos Mundiais da Polónia, ao vencer a sua semifinal em Poznan, superando o atual campeão, o húngaro Balint Kopasz.

A largar na pista quatro do Lago de Malta, Pimenta concluiu o seu desempenho em 3.58,59 minutos, batendo o seu grande rival internacional dos últimos anos, que largou na pista cinco, por 24 centésimos.

A regata decisiva para o melhor canoísta português da história vai disputar-se no sábado, às 14:26 (em Lisboa).

Pimenta, de 37 anos, e que foi terceiro em 2025, em Milão, Itália, onde Kopasz foi campeão, tem três ouros, três pratas e três bronzes mundiais, somente em K1 1.000 metros.

Fernando Pimenta, que domingo tem ainda a final direta de K1 5.000 metros, chegou à Polónia na liderança do ranking de qualificação olímpico do K1 1.000 para Los Angeles2028.