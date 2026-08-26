Campeões em título avançam para as meias-finais do K4 500 nos campeonatos do Mundo de Canoagem

O K4 500 metros português iniciou da melhor forma a defesa do título mundial, ao vencer esta quarta-feira a respetiva eliminatória nos Mundiais de canoagem de velocidade, que decorrem em Poznan, na Polónia, garantindo a presença nas meias-finais.

Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha, campeões em título, completaram os 500 metros em 1.24,69 minutos. A embarcação portuguesa deixou a Hungria no segundo lugar, a 39 centésimos, enquanto a Dinamarca terminou na terceira posição, a 60 centésimos.

Apesar de ter vencido a série disputada no Lago de Malta, o quarteto nacional registou o sexto melhor tempo do conjunto das eliminatórias, num sinal do equilíbrio existente numa das provas mais competitivas do programa dos Mundiais.

Portugal volta à água esta quinta-feira, às 14.00, hora de Lisboa, partindo da pista cinco. Espanha e Lituânia deverão estar entre as principais adversárias da tripulação portuguesa numa meia-final em que apenas as três primeiras embarcações garantem o apuramento para a regata das medalhas, marcada para sexta-feira.

A seleção nacional procura repetir em Poznan o sucesso alcançado no ano passado, em Milão, onde Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha conquistaram o título mundial de K4 500 metros. Esse triunfo surgiu depois do ouro obtido nos Europeus, confirmando a embarcação portuguesa entre as principais referências internacionais da especialidade.

Os Mundiais de canoagem de velocidade e paracanoagem decorrem até domingo e reúnem 854 atletas de 77 países. Portugal apresenta 16 atletas, 13 dos quais nas provas de velocidade e três na paracanoagem.