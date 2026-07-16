K4 português mantém os pés no chão: "Há muito trabalho até Los Angeles"
Gerardo Santos
Desporto

K4 português mantém os pés no chão: "Há muito trabalho até Los Angeles"

João Ribeiro e Messias Batista, dois dos campeões do mundo da embarcação portuguesa, assumem que o objetivo passa por revalidar o título mundial e chegar aos Jogos Olímpicos de 2028 na melhor forma.
Cecília Carmo
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