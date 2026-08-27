Bernardo Pereira e Constança Frazão campeões europeus de canoagem de mar
Portugal conquistou três títulos, uma medalha de prata e outra de bronze no primeiro dia de competição dos Campeonatos da Europa de Canoagem de Mar, que decorrem em Brest, França. Bernardo Pereira foi o grande destaque da participação portuguesa, ao sagrar-se campeão europeu absoluto e sub-23 em SS1, enquanto Constança Frazão conquistou o título júnior feminino. Pedro Moreira foi vice-campeão europeu entre os juniores e Martim Rodrigues completou o pódio português com o bronze.
Bernardo Pereira terminou o percurso com o tempo de 1:33.44 horas e foi o mais rápido de toda a competição masculina. O português superou por apenas um segundo o francês Pierre Vilella, atual campeão mundial absoluto, depois de uma prova decidida ao sprint por um grupo de cinco canoístas.
O resultado permitiu a Bernardo Pereira conquistar, numa única corrida, os títulos europeus absoluto e de sub-23. O atleta do Clube Naval da Calheta confirmou assim o estatuto de uma das principais figuras internacionais da modalidade, depois de se ter sagrado campeão mundial sub-23 em 2025, em Durban, na África do Sul, competição na qual também foi medalha de bronze na classificação absoluta.
Na classificação sub-23, Bernardo Pereira terminou com uma vantagem confortável sobre o francês Marin Lanée, segundo colocado, com 1:37.14 horas. O espanhol Josep Clere Pascual completou o pódio, ao concluir a prova em 1:37.51.
A seleção portuguesa voltou a festejar na competição feminina, graças à prestação de Constança Frazão. A canoísta portuguesa sagrou-se campeã europeia júnior de SS1, ao terminar a prova em 1:53.26 horas, batendo por 31 segundos a espanhola Andrea Colmard Jiménez, campeã mundial do escalão. A britânica Katie Luen-Twining foi terceira, a um minuto e 21 segundos da vencedora.
Constança Frazão, medalha de bronze no Mundial de juniores de 2025, confirmou em Brest a evolução demonstrada ao longo da última temporada. Carolina Pereira, a outra representante portuguesa na categoria, terminou na sexta posição, a mais de três minutos e meio da compatriota.
Em juniores masculinos, Pedro Moreira conquistou a medalha de prata, ao terminar a 1.52 minutos do italiano Leonardo Candela, vencedor da prova com o tempo de 1:37.32 horas. O pódio ficou completo com outro português, Martim Rodrigues, que garantiu a medalha de bronze.
Entre os restantes resultados portugueses, Sara Sotero terminou na sétima posição da competição sénior feminina, ganha pela espanhola Judit Vergés Xifra, enquanto João Ornelas foi décimo na prova sénior masculina.
A competição, que reúne 286 atletas de 15 países, prossegue em Brest até domingo, estando as provas de SS2 misto previstas para sábado. Bernardo Pereira fará dupla com Sara Sotero na competição sénior, enquanto Pedro Moreira e Constança Frazão participarão juntos na prova destinada aos juniores.