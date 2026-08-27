Bernardo Pereira e Constança Frazão campeões europeus de canoagem de mar

Portugal conquistou três títulos, uma medalha de prata e outra de bronze no primeiro dia de competição dos Campeonatos da Europa de Canoagem de Mar, que decorrem em Brest, França. Bernardo Pereira foi o grande destaque da participação portuguesa, ao sagrar-se campeão europeu absoluto e sub-23 em SS1, enquanto Constança Frazão conquistou o título júnior feminino. Pedro Moreira foi vice-campeão europeu entre os juniores e Martim Rodrigues completou o pódio português com o bronze.

Bernardo Pereira terminou o percurso com o tempo de 1:33.44 horas e foi o mais rápido de toda a competição masculina. O português superou por apenas um segundo o francês Pierre Vilella, atual campeão mundial absoluto, depois de uma prova decidida ao sprint por um grupo de cinco canoístas.

O resultado permitiu a Bernardo Pereira conquistar, numa única corrida, os títulos europeus absoluto e de sub-23. O atleta do Clube Naval da Calheta confirmou assim o estatuto de uma das principais figuras internacionais da modalidade, depois de se ter sagrado campeão mundial sub-23 em 2025, em Durban, na África do Sul, competição na qual também foi medalha de bronze na classificação absoluta.

Na classificação sub-23, Bernardo Pereira terminou com uma vantagem confortável sobre o francês Marin Lanée, segundo colocado, com 1:37.14 horas. O espanhol Josep Clere Pascual completou o pódio, ao concluir a prova em 1:37.51.

A seleção portuguesa voltou a festejar na competição feminina, graças à prestação de Constança Frazão. A canoísta portuguesa sagrou-se campeã europeia júnior de SS1, ao terminar a prova em 1:53.26 horas, batendo por 31 segundos a espanhola Andrea Colmard Jiménez, campeã mundial do escalão. A britânica Katie Luen-Twining foi terceira, a um minuto e 21 segundos da vencedora.