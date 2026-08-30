João Ribeiro e Messias Baptista conquistam prata em K2 500

Os canoístas portugueses João Ribeiro e Messias Baptista conquistaram este domingo, 30 de agosto, a medalha de prata em K2 500 metros nos mundiais, que decorrem em Poznan, na Polónia.

Depois do bronze em K4 500 metros, com Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha, João Ribeiro e Messias Baptista, que largaram da pista três, terminaram a prova em 1.27,57 minutos, sendo apenas superados pela dupla alemã formada por Jacob Schopf e Max Lemke (1.29,29), que arrecadou o ouro, numa prova em que os checos Jakub Spicar e Daniel Havel (1.29,94) foram medalha de bronze.

A dupla portuguesa tinha sido campeã do mundo em 2023, na Alemanha, e ‘vice’ em 2025, em Itália.

Este é o terceiro pódio de Portugal nos Mundiais de Poznan, depois do K4 500, na sexta-feira, e do ouro de Fernando Pimenta em K1 1.000, no sábado.