Evenepoel ganha contrarrelógio e reforça segundo lugar na Volta a França

Remco Evenepoel, da RedBull-Bora Hansgrohe, somou a segunda vitória na Volta a França 2026, e de forma consecutiva, ao impor-se no contrarrelógio da 16.ª etapa. O belga, campeão mundial por três vezes e campeão olímpico, provou o seu favoritismo apesar de nos 26 km de esforço existirem 8 km a subir. Dominou logo no intermédio, com seis segundos de vantagem para o líder Tadej Pogacar (UAE Emirates) e cravou tempo importante para os rivais diretos na luta pelo segundo lugar. Tinha 58 segundos de avanço para Del Toro, da UAE, e ficará com quase 2m20s para gerir a prata na corrida.Evenepoel, terceiro em 2024, já tinha vencido contrarrelógios nas Voltas a França de 2024 e 2025, e beneficiou da desistência anterior de Jonas Vingegaard, da Visma, para se assumir como principal desafiador à amarela de Pogacar. Foi conquistando tempo a descer e depois nos últimos 10 km, já em zona mais apropriada para especialistas. Pogacar, com cinco minutos de avanço para Remco Evenepoel, minimizou perdas na primeira parte do crono e cedo se percebeu que iria para o segundo melhor tempo. Teve um susto numa curva à direita, mas foi segundo na meta, a apenas 28 segundos de Remco Evenepoel. Tinha cinco minutos de vantagem, logo preserva 4m32s de avanço no caminho para o quinto Tour da carreira.A batalha seria mesmo pelo terceiro posto da geral. Paul Seixas, da Decathlon, partia com 25 segundos de atraso para Del Toro e conquistou cinco segundos ao rival. O mexicano preservou o terceiro lugar e a camisola branca, símbolo da Juventude.O colega de Remco, Florian Lipowitz, foi terceiro em 2025, era quinto classificado à partida, caiu numa viragem à direita e ficou fora da prova com uma suspeita de lesão no ombro. Fragilizará a equipa nas etapas de alta montanha que faltam no Tour. Skjelmose foi terceiro na etapa e a Lidl-Trek tem com o dinamarquês e com Juan Ayuso dois lugares no top-6, uma valia para tentar atacar o último lugar do pódio que parece estar entre Del Toro e Seixas.Nelson Oliveira, único português em prova, representou a Movistar no 29.º posto, a 3m31s de Evenepoel..Tour: Abandono de Vingegaard abre caminho a Evenepoel, que vence etapa e sobe a segundo da geral.Pogacar acelerou em Les Angles\npara vencer etapa 3 do Tour 2026 \ne ficar de amarelo.Ciclismo. Segunda semana de Volta a França tem oportunidades para Pogacar\n.Pogacar dinamita concorrência com ataque a 43 km da meta e assume amarela na sexta etapa da Volta a França