Pogacar acelerou em Les Angles para vencer etapa 3 do Tour 2026 e ficar de amarelo

Depois de ceder a segunda etapa do Tour 2026 ao colega Isaac del Toro, Tadej Pogacar acelerou esta segunda-feira (6 de jullho), em subida, para bater a concorrência no primeiro dia de Pirenéus. O esloveno já havia sido protagonista pelo fair-play, no final da etapa de domingo, em Barcelona, mas desta vez foi avassalador nos metros finais da subida a Les Angles, que marcou a entrada em solo francês após o início da corrida em Espanha. Pogacar, de 27 anos, teve o posicionamento perfeito trabalhado por Del Toro e alcançou a vitória 22 na Volta a França (está a 13 de igualar o recorde de Mark Cavendish), somando, em sete anos consecutivos, triunfos no Tour. O sprint foi poderoso, a 1600 metros de altitude, e angariou dois segundos na estrada, mais dez de bonificação, envergando a amarela. Retirou a camisola de líder a Jonas Vingegaard, da Visma, por ter acumulado lugares no pódio em todas as etapas, enquanto o dinamarquês fora quarto na segunda jornada. A parte final da etapa fez-se sem público devido à proximidade de um forte incêndio florestal a 70 km da meta. Só Carapaz (EF) e Paul Seixas (Decathlon) chegaram ao lado de Vingegaard. Evenepoel, terceiro na geral a 23s, foi um dos seis homens que chegou a 6s de Pogacar.Igualado em tempo com Vingegaard, o campeão do mundo, em busca da quinta Volta a França do palmarés, já colocou a equipa a ditar diferenças importantes nos primeiros dois dias de estrada, depois do contrarrelógio coletivo inaugural. Juan Ayuso, da Lidl-Trek, está a 27 segundos, Paul Seixas a 48, Lipowitz, terceiro em 2025, é sétimo a 53, Lenny Martínez, da Bahrain, está a 1 minuto e 09 segundos. Carapaz, da EF, é 12.º, a 1m45s, e o líder da Netcompany Ineos, Thymen Arensman, já se encontra a 2m19s. A chegada da quarta etapa a Foix, uma típica de transição, pode abrir oportunidade à fuga. Previsivelmente, só na sexta etapa se esperam novos ataques entre favoritos. Ainda que a camisola amarela possa mudar mediante sprint, quer num intermédio quer no final da etapa. Nelson Oliveira, único português em prova, fechou a quase 14 minutos do vencedor. O seu líder na Movistar, Cian Uijtdebroeks, já está a 3m23s da camisola amarela e a dois minutos do top-10. .Antevisão da Volta a França: 31 anos depois o Tour pode ter o quinto ciclista a chegar à mão cheia.Paul Seixas aprendeu a cantar vitória em português e candidata-se a ser o rival de Pogacar no ciclismo\n.Tour: Vingegaard dá vitória no 'crono' por equipas à Visma-Lease a Bike e veste a amarela