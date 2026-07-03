Tadej Pogacar corre para o quinto Tour da carreira.
Tadej Pogacar corre para o quinto Tour da carreira.MARTIN DIVISEK/EPA
Desporto

Antevisão da Volta a França: 31 anos depois o Tour pode ter o quinto ciclista a chegar à mão cheia

Tadej Pogacar é favorito ao quinto título em sete anos e igualaria Merckx, Hinault, Anquetil e Indurain. Vingegaard, Evenepoel e Seixas são os desafiadores ao líder da UAE, que não terá João Almeida.
Frederico Bártolo
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