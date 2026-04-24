Paul Seixas tornou-se o mais jovem a vencer a Flèche Wallonne na quarta-feira.
Paul Seixas tornou-se o mais jovem a vencer a Flèche Wallonne na quarta-feira.FOTO: OLIVIER MATTHYS/EPA
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Paul Seixas aprendeu a cantar vitória em português e candidata-se a ser o rival de Pogacar no ciclismo

Aos 19 anos, ciclista da Decathlon CMA CGM vai atacar o monumento Liège-Bastogne-Liège no domingo. O apelido vem do avô paterno, que já o trouxe a Portugal. Em França, há pressão para ir ao Tour.
Frederico Bártolo
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