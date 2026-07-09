Pogacar dinamita concorrência com ataque a 43 km da meta e assume amarela na sexta etapa da Volta a França

Tadej Pogacar está com um conforto importante ainda na primeira semana de Volta a França. O esloveno, campeão do mundo, arrancou na subida do Tourmalet, de categoria especial, quando se começavam a ver candidatos ao top-10 a perder contacto. Daí, acompanhado de Del Toro, acelerou a 4 km do topo, a mais de 2 mil metros de altitude. Rapidamente deixou o colega para trás e angariou 30 segundos para Jonas Vingegaard na etapa 6 do Tour 2026 de hoje. O ataque a 43 km da meta não deu chance para os adversários e na descida subsequente e na subida final de 18 km Pogacar só aumentou distâncias.Chegou aos últimos 18 km com um minuto e ampliou para 2m38s a diferença para Vingegaard na ascensão final e com pendentes bem menos íngremes do que no Tourmalet. A camisola amarela já estava comprometida, mas Torsten Traeen caiu, embatendo num colega da Uno-X, terminando a 30 minutos de Pogacar, para o qual tinha vantagem de 7m53s.Com esta estocada, Pogacar ganha força para igualar os corredores que venceram cinco Voltas a França. Um solo de 43 km, uma média acima dos 41 km/hora num dia com 4000 metros de desnível, Pogacar passou a ser o primeiro titular da camisola campeã do mundo a passar em primeiro no Tourmalet. Fica com 2m42s sobre o dinamarquês da Visma, campeão em 2022 e 2023.Vingegaard, vindo do Giro, conseguiu ser o melhor na luta pelo pódio e, menos de 20 segundos depois, seguiram-lhe Evenepoel e Lipowitz, da Bora, Paul Seixas, da Decathlon, Juan Ayuso, da Lidl-Trek, e Del Toro, da UAE Emirates, estão na corrida pelo pódio. No sprint pelo terceiro lugar, o mexicano ganhou bonificações. Vingegaard esteve a solo, chegou a ter mais de um minuto para os perseguidores, mas acusou o desgaste na parte final..Pogacar acelerou em Les Angles\npara vencer etapa 3 do Tour 2026 \ne ficar de amarelo.Tour. Olav Kooij procurou estrelato na Decathlon e encontrou a vitória à primeira oportunidade para sprinters