Tour. Olav Kooij procurou estrelato na Decathlon e encontrou a vitória à primeira oportunidade para sprinters

Olav Kooij entra para o lote de vencedores da Volta a França à primeira real oportunidade. O neerlandês de 24 anos teve na quinta etapa do Tour 2026 a chance inaugural para sprintar e, poderoso, vingou pela Decathlon, antiga AG2R. Uma equipa que não tem hábito de lutar pelas etapas planas acabou por lograr a vitória nos metros finais em Pau, cidade muito utilizada no Tour. À primeira oportunidade, uma vez que depois do contrarrelógio coletivo houve duas etapas para escaladores e uma fuga a imperar no quarto dia de corrida.Kooij era um dos grandes projetos da equipa de desenvolvimento da antiga Jumbo, lá militou até final de 2025, ganhou até três etapas no Giro, nas duas participações, mas ficava sempre de fora do Tour pelo privilégio que a equipa dava a Jonas Vingegaard, mas também à liberdade de Van Aert. Em Pau, Kooij escreveu a história de solista que procurava ao mudar para a Decathlon, com um contrato de três anos. De certo modo, pode até tranquilizar a comitiva francesa que está empenhada em levar Paul Seixas, apenas com 19 anos, ao pódio em Paris. Uma etapa já canta no projeto. O neerlandês da Decathlon foi o mais rápido e bateu Max Kanter (Astana) e Tim Merlier (Soudal). Aproveitou, de certo modo, uma queda a 5,6 quilómetros da meta que condicionou os comboios de sprinters e que criou alguns cortes no pelotão. Na luta pela camisola verde, Mads Pedersen (Lidl-Trek) foi sétimo na etapa e mantém a veste porque Philipsen (Alpecin) e Girmay (NSN) foram, respetivamente, quinto e sexto, sem ganhar, portanto, muitos pontos ao dinamarquês.Tadej Pogacar (UAE) comandou o grupo principal, que chegou a 14 segundos do vencedor. Lá estavam também também Remco Evenepoel (Red Bull, 22.º) e Paul Seixas (Decathlon, 23.º), Jonas Vingegaard (Visma, 53.º) e Torstein Traeen (Uno-X, 54.º). Entre favoritos não houve diferenças de tempo. Traeen leva a camisola amarela, com 7m53s para Pogacar no primeiro grande teste de montanha. Na quinta-feira, os corredores terão chegada em alto a Gavarnie-Gédre, mas a corrida pode ser agitada no Col d'Aspin (1.ª categoria) e na categoria especial, Tourmalet, com ascensão de 17 km e acima dos 2000 metros de altitude. .Pedersen ganha etapa e esperança na camisola verde, norueguês Traeen é o novo líder da Volta a França.Pogacar acelerou em Les Angles\npara vencer etapa 3 do Tour 2026 \ne ficar de amarelo.Antevisão da Volta a França: 31 anos depois o Tour pode ter o quinto ciclista a chegar à mão cheia