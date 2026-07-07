Pedersen ganha etapa e esperança na camisola verde, norueguês Traeen é o novo líder da Volta a França

Mads Pedersen deu a vitória à Lidl-Trek num dia perfeito de fuga. O dinamarquês, campeão do mundo de 2019, fez parte da escapada entre Carcassone e Foix, da quarta etapa da Volta a França 2026. Com média montanha pelo caminho, Pedersen viu possibilidades de estar no grupo da frente e, como mais rápido, sprintou para ganhar em três edições diferentes do Tour e avançar na luta pela camisola verde: acumulou 50 pontos na meta, além de ter lutado com Girmay e Philipsen no intermédio, minimizando perdas para os grandes favoritos à camisola. Os pontos são o grande objetivo do corredor que já venceu etapas no Giro e na Vuelta e que teve uma época marcada por lesões, com fratura, por exemplo, na clavícula em fevereiro. No sprint, a Trek conseguiu a dobradinha, ao ter Quinn Simmons em segundo. Nelson Oliveira esteve na escapada em prol dos colegas Movistar, equipa que foi terceira na meta com García Pierna.Torsten Traeen, da Uno-X, partira com pouco mais de três minutos de desvantagem para Pogacar, líder da corrida, e a fuga conquistou 12 minutos. O nono classificado da Vuelta de 2025 assume a amarela, com 28s de vantagem para Sean Quinn, da EF, e 7m53s sobre Pogacar. Terá a meta de fazer a Uno-X comandar a corrida nesta primeira semana de Tour. Na Vuelta, o ano passado, o norueguês foi líder da Vuelta da sexta à décima etapa e conquista tempo importante para pensar preservar uma ambição de um top-10 no Tour. Notória foi a folga que tanto UAE como Visma quiseram ter da luta pela camisola amarela, entregando, de bom grado, a possibilidade de a liderança estar noutras mãos durante alguns dias. A quinta etapa deverá ser a primeira oportunidade para um sprint em pelotão compacto entre sprinters. Pau recebe pela 13.ª vez final de etapa no Tour e Philipsen, da Alpecin, tem boa memória da cidade graças à vitória em 2024..Pogacar acelerou em Les Angles\npara vencer etapa 3 do Tour 2026 \ne ficar de amarelo.Antevisão da Volta a França: 31 anos depois o Tour pode ter o quinto ciclista a chegar à mão cheia