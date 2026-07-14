Tadej Pogacar lidera a Volta a França.
Tadej Pogacar lidera a Volta a França.FOTO: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Modalidades

Ciclismo. Segunda semana de Volta a França tem oportunidades para Pogacar

Mais do que pensar em defender, líder da UAE Emirates pode usar finais explosivos em três tiradas para ampliar a liderança. Vingegaard até já venceu em dois dos locais onde a caravana vai passar.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Ciclismo
Tadej Pogacar
Volta a França
Jonas Vingegaard
Modalidades
UAE Emirates
Visma
Diário de Notícias
www.dn.pt