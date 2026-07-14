Ciclismo. Segunda semana de Volta a França tem oportunidades para Pogacar

A Volta a França cumpriu esta segunda-feira o primeiro dia de descanso e Tadej Pogacar aproveitou a grande oportunidade que teve, com uma vitória dominante depois de passar pelo Tourmalet, para alcançar uma vantagem imponente, de 2m42s para Jonas Vingegaard (Visma) na primeira semana de Tour. Nos nove dias que a prova leva, as fugas deram frutos a Mads Pedersen (Lidl-Trek) e Mathieu van der Poel (Alpecin). Tim Merlier (Soudal Quick-Step) e Olav Kooij (Decathlon) destacaram-se nos três dias para sprinters. E assistiu-se também a um triunfo da Visma no crono coletivo. Nos restantes dias, a UAE Emirates dominou com impacto na classificação geral: vitória para Del Toro, na luta pelo pódio, e dois triunfos para Pogacar. A segunda semana trará, tudo indica, novas oportunidades para o esloveno continuar a ampliar a liderança no Tour e aproximar-se do registo recorde de Mark Cavendish, que ganhou 35 etapas. Com 23 etapas embolsadas, o caminho do camisola amarela passa por aproveitar as oportunidades, sendo que Pogacar terá três dias talhados para si, além do mais exigente final de montanha da segunda semana (onde pode estar mais nivelado com Vingegaard). A 10.ª etapa desta terça-feira, no Maciço Central, tem quase 4000 metros de desnível de acumulado, sete subidas categorizadas e a subida ao Puy Mary, vulcão extinto em que já deixou Vingegaard descolado. É a chance perfeita para a UAE tentar dar mais uma estocada, se não permitir que a fuga vingue. Curiosamente, em Le Lioran, em 2024, ano em que Pogacar foi campeão pela terceira vez no Tour, foi a única vez que Jonas Vingegaard bateu o esloveno num sprint mano a mano.Depois dos finais planos das etapas 11 e 12, a chegada a Belfort permite ataques, porque os 9 km de subida do Ballon d’Alsace antecedem uma descida de 15 km. Na etapa 14, a ida a Markstein, onde Pogacar venceu em 2023, já com o Tour perdido, é nova oportunidade para o esloveno com quatro montanhas no percurso, três delas de 1.ª categoria. Só no término da 2.ª semana se encontra, verdadeiramente, um terreno onde Vingegaard pode igualar. A subida a Plateau de Solaison tem 11 km, pendentes acima de 9%, e o dinamarquês já a conquistou num Critério do Dauphiné. Esta terça-feira, dia de feriado nacional em França, o alerta é dado devido ao calor (37 graus), mas no final de semana estão previstas reduções de temperatura e possíveis tempestades nas montanhas nos Vosges e depois na região de Saboia, que podem ter impacto, principalmente, nas descidas. A distância do terceiro ao nono classificado é de apenas 1m30s, o que pode também ditar uma corrida com ritmos mais fortes para se fragilizarem oponentes. Pablo Castrillo é o melhor da Movistar, em 21.º, o que pode libertar Nelson Oliveira para estar em fugas em etapas de média montanha, pois o objetivo de bom lugar na geral para os espanhóis já se esfumou..Pogacar acelerou em Les Angles\npara vencer etapa 3 do Tour 2026 \ne ficar de amarelo.Pogacar dinamita concorrência com ataque a 43 km da meta e assume amarela na sexta etapa da Volta a França.Antevisão da Volta a França: 31 anos depois o Tour pode ter o quinto ciclista a chegar à mão cheia.Tour. Olav Kooij procurou estrelato na Decathlon e encontrou a vitória à primeira oportunidade para sprinters