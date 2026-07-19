Tour: Abandono de Vingegaard abre caminho a Evenepoel, que vence etapa e sobe a segundo da geral
YOAN VALAT
Desporto

Tour: Abandono de Vingegaard abre caminho a Evenepoel, que vence etapa e sobe a segundo da geral

Belga bate Tadej Pogacar na chegada a Plateau de Solaison, na etapa 15, e aproveita a desistência do dinamarquês para assumir o segundo lugar da classificação geral antes do contrarrelógio.
Cecília Carmo
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O abandono de Jonas Vingegaard acabou por marcar de forma decisiva a 15.ª etapa da Volta a França, mas foi Remco Evenepoel quem ergueu os braços na meta de Plateau de Solaison. O belga da Red Bull-Bora-Hansgrohe venceu este domingo a tirada ao bater Tadej Pogacar no sprint final, somando a terceira vitória da carreira em etapas do Tour e subindo ao segundo lugar da classificação geral.

A etapa mudou de rumo a cerca de 20 quilómetros da meta, quando Jonas Vingegaard caiu e foi obrigado a abandonar a corrida. O dinamarquês, vencedor da Volta a França em 2022 e 2023 e segundo classificado nas três edições seguintes, seguia na segunda posição da geral, a 4.30 minutos de Pogacar, quando viu terminar prematuramente a sua participação na prova.

A queda envolveu também Isaac del Toro, mas o mexicano da UAE Team Emirates-XRG conseguiu regressar rapidamente à bicicleta e prosseguir em prova, acabando por discutir a vitória da etapa ao lado do líder da geral e de Evenepoel.

Na subida final para Plateau de Solaison, a equipa UAE assumiu o comando do grupo dos favoritos. Pogacar privilegiou o trabalho para o companheiro de equipa Isaac del Toro, mas foi Evenepoel quem se revelou mais forte nos metros decisivos, impondo-se ao camisola amarela no sprint final. Del Toro terminou na terceira posição.

Apesar de não ter vencido a etapa, Pogacar saiu praticamente ileso de um dos dias mais marcantes deste Tour. O esloveno conservou a camisola amarela e viu desaparecer da luta o seu principal rival, chegando ao segundo dia de descanso com uma vantagem confortável sobre os perseguidores.

A desistência de Vingegaard provocou igualmente alterações importantes na classificação geral. Evenepoel ascendeu ao segundo lugar, a cinco minutos de Pogacar, enquanto Del Toro subiu ao terceiro posto, a 5.58 minutos, recuperando também a camisola branca de melhor jovem.

Paul Seixas terminou a etapa na quarta posição, a 58 segundos do vencedor, descendo para o quarto lugar da geral, a 6.23 minutos do líder. Florian Lipowitz fecha agora o top 5, a 6.48 minutos.

Com apenas seis etapas por disputar, Pogacar reforça o estatuto de principal candidato à conquista da quinta Volta a França da carreira. O esloveno lidera com uma margem confortável, mas Evenepoel terá já na terça-feira uma oportunidade para reduzir diferenças, numa especialidade onde é um dos maiores especialistas do pelotão.

Depois do segundo e último dia de descanso, a corrida regressa com um contrarrelógio individual de 26,1 quilómetros entre Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains, uma etapa que poderá voltar a mexer com a classificação geral, sobretudo na luta pelos restantes lugares do pódio.

Classificação geral após a 15.ª etapa:
1.º Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)
2.º Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), a 5.00 minutos
3.º Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG), a 5.58
4.º Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale), a 6.23
5.º Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), a 6.48

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