Tour: Abandono de Vingegaard abre caminho a Evenepoel, que vence etapa e sobe a segundo da geral

O abandono de Jonas Vingegaard acabou por marcar de forma decisiva a 15.ª etapa da Volta a França, mas foi Remco Evenepoel quem ergueu os braços na meta de Plateau de Solaison. O belga da Red Bull-Bora-Hansgrohe venceu este domingo a tirada ao bater Tadej Pogacar no sprint final, somando a terceira vitória da carreira em etapas do Tour e subindo ao segundo lugar da classificação geral.A etapa mudou de rumo a cerca de 20 quilómetros da meta, quando Jonas Vingegaard caiu e foi obrigado a abandonar a corrida. O dinamarquês, vencedor da Volta a França em 2022 e 2023 e segundo classificado nas três edições seguintes, seguia na segunda posição da geral, a 4.30 minutos de Pogacar, quando viu terminar prematuramente a sua participação na prova.A queda envolveu também Isaac del Toro, mas o mexicano da UAE Team Emirates-XRG conseguiu regressar rapidamente à bicicleta e prosseguir em prova, acabando por discutir a vitória da etapa ao lado do líder da geral e de Evenepoel.Na subida final para Plateau de Solaison, a equipa UAE assumiu o comando do grupo dos favoritos. Pogacar privilegiou o trabalho para o companheiro de equipa Isaac del Toro, mas foi Evenepoel quem se revelou mais forte nos metros decisivos, impondo-se ao camisola amarela no sprint final. Del Toro terminou na terceira posição.Apesar de não ter vencido a etapa, Pogacar saiu praticamente ileso de um dos dias mais marcantes deste Tour. O esloveno conservou a camisola amarela e viu desaparecer da luta o seu principal rival, chegando ao segundo dia de descanso com uma vantagem confortável sobre os perseguidores.A desistência de Vingegaard provocou igualmente alterações importantes na classificação geral. Evenepoel ascendeu ao segundo lugar, a cinco minutos de Pogacar, enquanto Del Toro subiu ao terceiro posto, a 5.58 minutos, recuperando também a camisola branca de melhor jovem.Paul Seixas terminou a etapa na quarta posição, a 58 segundos do vencedor, descendo para o quarto lugar da geral, a 6.23 minutos do líder. Florian Lipowitz fecha agora o top 5, a 6.48 minutos.Com apenas seis etapas por disputar, Pogacar reforça o estatuto de principal candidato à conquista da quinta Volta a França da carreira. O esloveno lidera com uma margem confortável, mas Evenepoel terá já na terça-feira uma oportunidade para reduzir diferenças, numa especialidade onde é um dos maiores especialistas do pelotão.Depois do segundo e último dia de descanso, a corrida regressa com um contrarrelógio individual de 26,1 quilómetros entre Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains, uma etapa que poderá voltar a mexer com a classificação geral, sobretudo na luta pelos restantes lugares do pódio.Classificação geral após a 15.ª etapa:1.º Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)2.º Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), a 5.00 minutos3.º Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG), a 5.584.º Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale), a 6.235.º Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), a 6.48.Tour. Tadej Pogacar já tem quatro vitórias de etapa na 113.ª edição