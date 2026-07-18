Tour. Tadej Pogacar já tem quatro vitórias de etapa na 113.ª edição

Tadej Pogacar (UAE Emirates) somou este sábado, 18 de julho, a quarta vitória na 113.ª Volta a França em bicicleta, ao atacar a mais de sete quilómetros da meta para impor-se na 14.ª etapa e aumentar a distância na liderança da geral.Depois de atacar Col du Haag, de primeira categoria, o esloveno cortou isolado a meta no final dos 155,3 quilómetros desde Mulhouse, voltando a ganhar em Le Markstein, três anos depois, com o tempo de 04:00.07 horas. O seu colega mexicano Isaac del Toro e o francês Paul Seixas (Decathlon) foram, respetivamente, segundo e terceiro, a 38 segundos.Após somar o 25.º triunfo da carreira na Volta a França, Pogacar ampliou a vantagem para os perseguidores na geral, nomeadamente para o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que hoje foi quarto e está já a 04.30 minutos, na segunda posição, com o belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) a manter-se no pódio, a 05.04.Antes de cumprirem o segundo dia de descanso na segunda-feira, os ciclistas enfrentam nova incursão montanhosa na 15.ª etapa, nos 183,9 quilómetros entre Champagnole e Plateau de Solaison, onde a meta coincide com uma contagem de montanha de categoria especial..Contador ao DN: "Até sem o quinto Tour, Pogacar é já o maior ciclista da história”.Tour. Olav Kooij procurou estrelato na Decathlon e encontrou a vitória à primeira oportunidade para sprinters.Antevisão da Volta a França: 31 anos depois o Tour pode ter o quinto ciclista a chegar à mão cheia