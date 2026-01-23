Eliminações sucessivas deixam Portugal fora do Open da Austrália

O português Nuno Borges voltou a ficar pela terceira ronda do Open de ténis da Austrália, tal como em 2025, ao ser eliminado esta sexta-feira pelo norte-americano Learner Tien, em três sets. O número um nacional, atual 46.º do ranking ATP, entrou melhor e chegou a ter vantagem no primeiro parcial, quebrando o serviço do 25.º cabeça de série e ficando a dois pontos de fechar o set quando liderava por 5-3. Porém, Tien reagiu, forçou o tie-break e acabou por vencer por 7-6 (11-9). O desaire deixou o maiato de 28 anos mais frágil no segundo set, permitindo ao jovem norte-americano conquistar cinco jogos consecutivos e fechar por 6-4. No último parcial, Tien voltou a ser superior e triunfou por 6-2, encerrando a partida ao fim de duas horas e quatro minutos. O norte-americano, que já tinha superado Borges no Masters 1.000 de Paris em 2025, segue agora para os oitavos de final, onde defrontará o vencedor do encontro entre Daniil Medvedev e Fabian Marozsan. Na edição anterior do torneio, Borges também não ultrapassou a terceira ronda, então derrotado por Carlos Alcaraz, depois de em 2024 ter atingido os oitavos de final, onde cairia perante Medvedev..Ainda no quadro masculino de singulares, Jaime Faria também se despediu precocemente, ao perder na segunda ronda, igualmente pelo segundo ano consecutivo. Frente ao russo Andrey Rublev, 17.º do ranking ATP e 13.º cabeça de série, o lisboeta de 22 anos conseguiu conquistar um set, mas acabou derrotado em quatro parciais (6-4, 6-3, 4-6 e 7-5), após quase três horas de jogo. Rublev abriu vantagem ao quebrar o serviço no primeiro set e dominou o segundo, mas Faria reagiu no terceiro e venceu os três primeiros jogos do parcial, reduzindo a desvantagem. No quarto set, o português ainda recuperou de 5-2 para 5-5, salvando um ponto de encontro, antes de o russo confirmar o favoritismo e avançar para a terceira ronda, onde enfrentará o argentino Francisco Cerundolo. No ano passado, Faria também tinha sido afastado na segunda ronda, então por Novak Djokovic..Já nas variantes de pares, Francisco Cabral fechou a sua participação em Melbourne sem vitórias. Primeiro, na vertente de pares mistos, ao lado da australiana Ellen Perez, foi eliminado na ronda inaugural pela dupla Storm Hunter/Hugo Nys, por 1-6, 6-3 e 10-4, em 65 minutos. Horas antes, o portuense já tinha sido afastado do torneio de pares masculinos, onde competia com o austríaco Lucas Miedler e figurava como nono cabeça de série. A dupla foi derrotada pelos anfitriões Adam Pavlasek e John Patrick Smith, por duplo 6-4, em 75 minutos. Cabral e Miedler, que iniciaram a temporada com o título do ATP 250 de Brisbane — triunfo que permitiu a Cabral ascender ao 19.º lugar do ranking mundial de pares — fecharam 2025 com três troféus ATP, conquistados em Gstaad, Hangzhou e Atenas, depois de começarem a jogar juntos em abril do mesmo ano. .Nuno Borges na terceira ronda do Open da Austrália em ténis.Nuno Borges e Jaime Faria qualificados para a segunda ronda em Melbourne.Tenistas Francisco Cabral e Lucas Miedler conquistam ATP 250 de Brisbane e começam 2026 em grande