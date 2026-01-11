Tenistas Francisco Cabral e Lucas Miedler conquistam ATP 250 de Brisbane e começam 2026 em grande

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do austríaco Lucas Miedler, conquistou na madrugada deste domingo, 11 de janeiro, o título de pares do ATP 250 de Brisbane, prova que serve de preparação para o Australian Open. Com os terceiros cabeças-de-série do torneio a superiorizarem-se à dupla britânica Julian Cash e Lloyd Glasspool — primeiros pré-classificados e número um do ranking mundial de pares — Cabral e Miedler impuseram-se por 6-3, 3-6 e 10-8 no super tie-break. “Acho que não há mesmo melhor maneira de começar o ano do que com um título ATP”, afirmou Cabral em declarações à Lusa. “Foi uma semana comprida — até duas semanas, porque chegámos mais cedo para nos adaptarmos ao fuso horário e às condições — mas a preparação correu super bem.” Este triunfo representa mais um marco na parceria entre Cabral e Miedler, que já tinham encerrado a temporada de 2025 com três títulos ATP em pares, incluindo Gstaad, Hangzhou e Atenas. “Com o passar das rondas, o nosso nível foi subindo. Tivemos um encontro duríssimo nas meias-finais, com muito calor, e hoje voltámos a fazer uma grande exibição”, acrescentou Cabral, que comemorou esta semana o seu 29.º aniversário. “Ganhar à dupla número um do mundo — que nos bateu em dois encontros importantes no final do ano passado — é um motivo de orgulho e uma grande motivação para procurar coisas ainda maiores este ano.” O título em Brisbane é também o primeiro de Cabral na temporada 2026, reforçando o bom momento no circuito de pares. De acordo com os dados oficiais do torneio, esta foi a sexta conquista ATP para Miedler e décima primeira final ATP na carreira de Cabral — uma das mais sólidas duplas em evidência na atualidade do ténis mundial. .Após esta vitória, a dupla ainda tem programada a participação no ATP 250 de Auckland, na próxima semana, como parte da sua preparação para o primeiro Grand Slam da época, o Australian Open 2026.Francisco Cabral é um dos tenistas portugueses de maior destaque no circuito profissional, especializado na variante de pares. Profissional desde 2015, Cabral já venceu cinco títulos de pares no circuito ATP Tour, incluindo triunfos em torneios 250 como o Millennium Estoril Open e o Swiss Open Gstaad, ao lado de vários parceiros, entre os quais Nuno Borges, Tomislav Brkić e Lucas Miedler. Em 2025, consolidou uma temporada de grande sucesso ao alcançar finais e vitórias importantes e fechar o ano com um lugar de topo no ranking. Em novembro de 2025, Cabral atingiu a sua melhor classificação em pares, o 20.º lugar mundial, estabelecendo-se como o tenista português mais bem classificado de sempre num ranking ATP, ultrapassando o anterior recorde nacional. A sua carreira inclui participações consistentes em Grand Slams, destacando-se quartos de final no Australian Open 2025 e várias rondas em Roland Garros, Wimbledon e US Open na disciplina de pares. .Francisco Cabral torna-se o melhor português de sempre num ranking ATP.Tenista Francisco Cabral campeão de pares do challenger de Madrid