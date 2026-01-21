Nuno Borges na terceira ronda do Open da Austrália em ténis

Nuno Borges apurou-se esta quarta-feira, 21 de janeiro, para a terceira ronda do Open da Austrália, pelo segundo ano consecutivo, após derrotar o australiano Jordan Thompson, em quatro parciais. O número um português, 28.º cabeça de série, entrou a perder o primeiro set no tie-break por 7-6 (11-9), após mais de uma hora de jogo, mas respondeu de forma autoritária ao vencer os dois parciais seguintes por 6-3 e 6-2.No quarto set, Thompson — 111.º do ranking mundial e vindo da fase de qualificação — chegou a liderar por 4-1, antes de Borges recuperar e vencer cinco jogos consecutivos para fechar o parcial por 6-4 e o encontro ao fim de três horas e quatro minutos.Na terceira ronda, o jogador maiato vai defrontar o norte-americano Learner Tien, 25.º cabeça de série em Melbourne Park, que superou o cazaque Alexander Shevchenko por 6-2, 5-7, 6-1 e 6-0. Na edição de 2025, Borges tinha sido eliminado nesta fase pelo espanhol Carlos Alcaraz, atual líder da hierarquia ATP..Faria eliminado por Rublev. Já Jaime Faria foi eliminado, também esta quarta-feira, na segunda ronda do torneio, repetindo o resultado alcançado há um ano. O português de 22 anos, 151.º do ranking mundial, ainda conquistou um set frente ao russo Andrey Rublev, 17.º do ranking ATP e 13.º cabeça de série, mas acabou por ceder em quatro parciais: 6-4, 6-3, 4-6 e 7-5.O encontro, disputado em Melbourne Park, durou quase três horas e chegou a equilibrar-se no último set, quando Faria recuperou de 2-5 para 5-5, antes de Rublev fechar a partida. Na terceira ronda, o russo vai defrontar o argentino Francisco Cerúndolo, 18.º cabeça de série, vencedor do duelo com o bósnio Damir Dzumhur por 6-3, 6-2 e 6-1..Alcaraz segue em frente e deixa mensagem de apoio. Também Carlos Alcaraz, líder do ranking ATP, garantiu a passagem à ronda seguinte ao superar o alemão Yannick Hanfmann. O espanhol venceu o primeiro set no tie-break por 7-6 (7-4) e revelou maior ascendente nos parciais seguintes frente ao 101.º do mundo.Após o encontro, Alcaraz expressou solidariedade para com os compatriotas afetados pelas recentes tragédias ocorridas em Espanha, incluindo acidentes ferroviários mortais em Adamuz e Gelida. Ao escrever na lente da câmara, deixou a mensagem: "Muita força com tudo o que aconteceu em Espanha", acompanhada por um rosto triste..Nuno Borges e Jaime Faria qualificados para a segunda ronda em Melbourne.Nuno Borges eliminado do Open da Austrália por Carlos Alcaraz