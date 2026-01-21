Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Nuno Borges na terceira ronda do Open da Austrália em ténis
JOEL CARRETT
Desporto

Nuno Borges na terceira ronda do Open da Austrália em ténis

Borges continua em prova; Jaime Faria cai na segunda eliminatória; Carlos Alcaraz avança e deixa mensagem solidária.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a

Nuno Borges apurou-se esta quarta-feira, 21 de janeiro, para a terceira ronda do Open da Austrália, pelo segundo ano consecutivo, após derrotar o australiano Jordan Thompson, em quatro parciais. O número um português, 28.º cabeça de série, entrou a perder o primeiro set no tie-break por 7-6 (11-9), após mais de uma hora de jogo, mas respondeu de forma autoritária ao vencer os dois parciais seguintes por 6-3 e 6-2.

No quarto set, Thompson — 111.º do ranking mundial e vindo da fase de qualificação — chegou a liderar por 4-1, antes de Borges recuperar e vencer cinco jogos consecutivos para fechar o parcial por 6-4 e o encontro ao fim de três horas e quatro minutos.

Na terceira ronda, o jogador maiato vai defrontar o norte-americano Learner Tien, 25.º cabeça de série em Melbourne Park, que superou o cazaque Alexander Shevchenko por 6-2, 5-7, 6-1 e 6-0. Na edição de 2025, Borges tinha sido eliminado nesta fase pelo espanhol Carlos Alcaraz, atual líder da hierarquia ATP.

ATP

Faria eliminado por Rublev

Já Jaime Faria foi eliminado, também esta quarta-feira, na segunda ronda do torneio, repetindo o resultado alcançado há um ano. O português de 22 anos, 151.º do ranking mundial, ainda conquistou um set frente ao russo Andrey Rublev, 17.º do ranking ATP e 13.º cabeça de série, mas acabou por ceder em quatro parciais: 6-4, 6-3, 4-6 e 7-5.

O encontro, disputado em Melbourne Park, durou quase três horas e chegou a equilibrar-se no último set, quando Faria recuperou de 2-5 para 5-5, antes de Rublev fechar a partida. Na terceira ronda, o russo vai defrontar o argentino Francisco Cerúndolo, 18.º cabeça de série, vencedor do duelo com o bósnio Damir Dzumhur por 6-3, 6-2 e 6-1.

JAMES ROSS

Alcaraz segue em frente e deixa mensagem de apoio

Também Carlos Alcaraz, líder do ranking ATP, garantiu a passagem à ronda seguinte ao superar o alemão Yannick Hanfmann. O espanhol venceu o primeiro set no tie-break por 7-6 (7-4) e revelou maior ascendente nos parciais seguintes frente ao 101.º do mundo.

Após o encontro, Alcaraz expressou solidariedade para com os compatriotas afetados pelas recentes tragédias ocorridas em Espanha, incluindo acidentes ferroviários mortais em Adamuz e Gelida. Ao escrever na lente da câmara, deixou a mensagem: "Muita força com tudo o que aconteceu em Espanha", acompanhada por um rosto triste.

Nuno Borges na terceira ronda do Open da Austrália em ténis
Nuno Borges e Jaime Faria qualificados para a segunda ronda em Melbourne
Nuno Borges na terceira ronda do Open da Austrália em ténis
Nuno Borges eliminado do Open da Austrália por Carlos Alcaraz
Ténis
Nuno Borges
Carlos Alcaraz
Open da Austrália
jogadores
Jaime Faria
tenistas portugueses

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt