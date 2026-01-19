Nuno Borges e Jaime Faria qualificados para a segunda ronda em Melbourne

Nuno Borges garantiu esta segunda-feira, 19 de janeiro, a presença na segunda ronda do Open da Austrália, em Melbourne, ao beneficiar da desistência de Félix Auger-Aliassime no início do quarto set, já depois de ter conseguido dar a volta a um encontro que começara em desvantagem. O português, atualmente dentro do top 50 mundial, perdeu o primeiro parcial por 3-6, mas respondeu com grande solidez para vencer os dois sets seguintes por 6-4 e 6-4, obrigando o canadiano, um dos cabeças de série e jogador do top 10, a forçar o abandono quando o resultado lhe era claramente desfavorável. Auger-Aliassime, que regressara recentemente ao lote dos dez melhores do mundo depois de uma época de recuperação e de uma meia-final no US Open, começou a acusar problemas físicos a partir do terceiro set, com cãibras e dores na perna esquerda a limitarem a movimentação. Apesar das tentativas para continuar, o canadiano acabou por se dirigir à rede para cumprimentar Borges e anunciar a desistência, num cenário que a imprensa internacional descreve como uma das primeiras grandes surpresas e frustrações do quadro masculino deste Australian Open. Para o português, o desfecho confirma a boa relação com o torneio australiano: depois de em 2025 ter alcançado pela primeira vez a terceira ronda em Melbourne, regressa agora ao lote dos 64 melhores e mantém aberta a possibilidade de igualar, ou até melhorar, a melhor campanha de sempre de um tenista português no primeiro Grand Slam do ano. Na segunda ronda, Nuno Borges terá pela frente o australiano Jordan Thompson, que superou o argentino Juan Manuel Cerúndolo na estreia e jogará em casa, perante um público tradicionalmente muito ruidoso e favorável aos jogadores locais. .O triunfo de Borges chegou depois de outro resultado histórico para o ténis luso em Melbourne. Jaime Faria já tinha assegurado o apuramento para a segunda ronda, repetindo o feito de 2025. O lisboeta, de 22 anos, número 151 do ranking ATP, estreou-se no quadro principal desta edição frente ao belga Alexander Blockx, 95.º do mundo, que entrou na competição como lucky loser após a desistência do francês Arthur Cazaux, lesionado num cotovelo. Em court, Faria precisou de quatro sets, mas controlou os momentos decisivos: venceu por 6-3, 3-6, 6-3 e 6-4, ao fim de duas horas e 28 minutos de jogo. As estatísticas refletem um encontro disputado, mas com ligeira supremacia do português nos pontos importantes. Blockx somou mais ases, mas Faria foi mais eficaz nos pontos de rutura, converteu metade das oportunidades de breakde que dispôs e conseguiu proteger o serviço nos momentos em que o belga apertou. O caminho de Jaime Faria até ao quadro principal voltou a passar pelo qualifying, tal como em 2025. Essa regularidade, somada ao facto de já ter estado no top 100 mundial em 2025, consolida o estatuto de Faria como segundo jogador português em evidência no circuito, logo atrás de Nuno Borges. O sorteio trouxe-lhe, porém, mais um teste de altíssimo nível na próxima ronda. Depois de ter defrontado Novak Djokovic em pleno palco central, na Rod Laver Arena, há um ano, Faria aguarda agora pelo vencedor do encontro entre o russo Andrey Rublev, top 20 mundial e 13.º cabeça de série, e o italiano Matteo Arnaldi, 65.º do ranking. Qualquer dos cenários significará novo confronto diante de um jogador estabelecido no circuito, que permitirá ao português medir, outra vez, o seu nível competitivo perante a primeira linha do ténis mundial. .Nuno Borges eliminado do Open da Austrália por Carlos Alcaraz .Jaime Faria abre a porta do Open da Austrália e Portugal entra por inteiro