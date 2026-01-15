Jaime Faria abre a porta do Open da Austrália e Portugal entra por inteiro

O tenista português Jaime Faria qualificou-se esta quinta-feira, 15 de janeiro, para o quadro principal do Open da Austrália, após derrotar o argentino Marco Trungelliti na final da fase de qualificação por 7-6 (7-5) e 6-3, em 1h37 minutos. No primeiro set, o lisboeta de 22 anos, atualmente número 151 do ranking ATP, apenas se conseguiu superiorizar no tie-break, aproveitando depois um arranque mais frágil do veterano argentino no segundo parcial para quebrar o serviço nos dois primeiros jogos e fechar o encontro com maior autoridade. O sorteio ditou que Faria terá agora pela frente o francês Arthur Cazaux, 67.º do ranking, num duelo inédito entre ambos na ronda inicial do primeiro Grand Slam da temporada.Esta presença de Faria no quadro principal confirma a ascensão sustentada do jovem português no circuito. Campeão nacional absoluto em 2023 e ex-top 10 mundial de juniores, o jogador formado no CIF tem vindo a consolidar resultados no ATP Challenger Tour, somando vitórias sobre jogadores do top 100 e presença em várias finais no último ano. Em 2025 atingiu pela primeira vez a segunda ronda de um Grand Slam, no próprio Australian Open, e fechou a época com a melhor classificação da carreira dentro do top 150.Portugal terá ainda Nuno Borges a competir no quadro de singulares, com entrada direta devido ao estatuto de top 50. O número um nacional, 28 anos e 46.º do ranking, estreia-se frente ao canadiano Felix Auger-Aliassime, sétimo mundial. Borges tem sido a principal referência do ténis masculino português nos últimos anos, tornando-se em 2024 o primeiro tenista luso a atingir a quarta ronda do Open da Austrália e a qualificar-se para as ATP Finals de pares, além de conquistar vários títulos Challengers em singulares e pares. Estreou-se no top 50 em 2025 e tem presença regular nos principais torneios ATP 500 e Masters 1000.Na variante de pares, Portugal estará representado por Francisco Cabral, que volta a formar dupla com o austríaco Lucas Miedler. O portuense, de 28 anos, vive o melhor período da sua carreira e alcançou recentemente o top 20 mundial de pares, tornando-se no português com melhor classificação de sempre nesta disciplina. Cabral soma títulos ATP 250 e presenças em meias-finais ATP 500, tendo-se afirmado como especialista de pares após uma sólida trajetória no circuito Challenger.A participação conjunta de Faria, Borges e Cabral no Open da Austrália confirma a maior competitividade do ténis português no panorama internacional, algo historicamente menos frequente nos torneios do Grand Slam. Os encontros do quadro principal arrancam no domingo e decorrem até 1 de fevereiro, em Melbourne Park. .Jaime Faria vive sonho do Open da Austrália após subir 288 lugares num ano.Open da Austrália: Nuno Borges e Francisco Cabral afastados nos quartos de final