Capitães portugueses escrevem novo pedaço de história na batalha entre os colossos de Manchester

Longe de ser ainda decisivo nas contas do título da Premier League, o United entra pressionado por só ter uma vitória em três jogos na prova, enquanto o Manchester City vai 100% vitorioso, podendo, em caso de vitória, colocar já os red devils a oito pontos.

Mas mais do que isso importa recordar que, nos últimos dez anos, nunca os rivais estiveram tão nivelados. O United foi 2.º classificado em 2017 e 2021, 3.º em 2023 e 2026, sempre atrás do City, que foi campeão em três dessas ocasiões. Nos últimos 15 anos, o City ganhou oito campeonatos, contra um do United e um dos grandes interesses em 2026/27 é percecionar se a batalha está mais equilibrada.

Há indícios disso mesmo: nos últimos seis jogos entre ambos, três vitórias para o United, duas para o City. E na final da Taça de Inglaterra de 2024 o título foi dos red devils. Desde 2017, com a conquista da Liga Europa pela mão de José Mourinho, o United só venceu essa Taça de Inglaterra e, no ano imediatamente anterior, a Taça da Liga. Em igual período de tempo, o City alcançou 21 troféus, com o destaque maior, claro, para uma Liga dos Campeões.

O tabuleiro girou na tradição das duas claques - com estádios separados por oito quilómetros e habituadas a percorrer a pé a distância entre os dois em dias de jogo. Até à I Guerra Mundial só o United se sagrou campeão (em duas ocasiões).

O Sunderland, acima do Wednesday, Liverpool Newcastle, Everton e Arsenal, dominava com seis títulos quando em 1937 o City ganhou o primeiro campeonato da sua história. 31 anos depois surgiria o segundo já quando o United levava sete, igualado com o Liverpool e Arsenal no topo da prova mais competitiva do mundo. De 1970 a 1990, o trono foi do Liverpool, acumulando 11 conquistas. Poucos calculariam que, entrado em 1987 em Old Trafford, Alex Ferguson mudaria a história do jogo, sendo o mais titulado nas cinco principais ligas por um só clube, com 13 campeonatos conquistados.

Esse era também o desafio que o investimento milionário vindo de Abu Dhabi no City preconizava e que começou a ganhar forma em 2012. Nos últimos minutos do último jogo da temporada, frente ao QPR, dois golos históricos de Dzeko e Aguero deram a volta ao marcador e entregaram ao City o título que lhes fugia há 44 anos, relegando o United para o 2.º lugar.

Foi o primeiro campeonato decidido na diferença de golos, num dia que reaqueceu a rivalidade histórica entre os gigantes de Manchester - ainda é favorável ao United, com mais quatro épocas no principal escalão e mais dez campeonatos conquistados, mas não pode já ser tida como hegemónica. Ferguson despediu-se do United na época seguinte, com mais um campeonato, e o City voltaria a ser campeão em 2014. Depois, com a entrada de Guardiola em 2016 (seis campeonatos) tem vindo a dominar, pela primeira vez na história, o rival vizinho.