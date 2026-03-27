Bruno Fernandes, um capitão dos 'Diabos' que soube ser camaleónico para entregar golos como nunca

Bruno Fernandes vai alcançar em 2026/2027 o maior registo da carreira de assistências numa só temporada. São 17 em apenas 30 jogos pelo Manchester United na época, uma média superior a um passe para golo a cada dois jogos, que conduz o jogador de 31 anos a aproximar-se do melhor número alcançado, no caso em 2024/2025, com 18, mas em 57 jogos (em todas as competições). Desde que foi contratado ao Sporting em 2020, Bruno Fernandes nunca ficou abaixo das 13 assistências em épocas completas pelos diabos vermelhos, porém era, sim, mais preponderante no golo. Na época arrasadora com que arrebatou os adeptos, em 2020/21, fez 28 golos. Marcou depois dez e 14 nas temporadas seguintes. Alcançou 15 em 2023/24 e 19 em 2024/25. Com a entrada de Rúben Amorim para o comando técnico (entretanto já substituído por Michael Carrick), o internacional português iniciou uma conversão do seu papel em campo, passando a alinhar mais como construtor de jogo, a gerir os ritmos de ataque e contra-ataque da equipa. E a adaptação do experiente médio é inequívoca olhando para os passes para golo, contribuindo, e muito, para que a revolução no ataque - para o qual o United contratou Mbeumo, Matheus Cunha e Sesko (acumulando 225 milhões de euros em aquisições) - tivesse efeito.A 15 de março, contra o Aston Villa, Bruno Fernandes igualou o registo máximo do United numa só temporada de Premier League, que era de David Beckham. As atuais 16 assistências permitem que o atleta da Maia sonhe com um recorde que é de Thierry Henry e Kevin de Bruyne, figuras do domínio de Arsenal e Manchester City, ambos com 20 passes para golo. Tem sete jogos para atingir esse pecúlio.Também com os dois passes para Casemiro e Matheus Cunha frente ao Villa, Bruno Fernandes atingiu uma marca redonda, com 100 assistências enquanto jogador do Manchester United, em 320 encontros disputados. Nesse sentido, já sabe que continuando no United, com o qual tem contrato até 2027, tem hipóteses claras de se tornar o segundo maior municiador da história do clube. O galês Ryan Giggs com 273 ‘passes açucarados’ está inacessível, mas os 143 de Rooney e os 122 de David Beckham estão ao virar da esquina. Acumulados ainda os 106 golos obtidos pelo United, Bruno Fernandes mostra que consegue, a cada três jogos, pelo menos duas intervenções para golo, seja a marcar ou a passar. Nos artilheiros, ainda corre por figurar no pódio dos melhores estrangeiros - os 106 golos só o deixam atrás de Van Nistelrooy (150), de Cristiano Ronaldo (145) e Solskjaer (126), todos eles avançados.Excluindo ingleses, escoceses, galeses e irlandeses do registo de mais utilizados de sempre, Bruno tem também caminho para entrar no pódio dos estrangeiros com mais jogos. Os 545 do espanhol David De Gea são inatingíveis, mas os 398 do dinamarquês Peter Schmeichel e os 379 do francês Evra, dupla que completa o pódio, dependeriam de uma renovação de contrato.Faltam mais troféusO jogador português ganhou tantos troféus por Portugal (duas Ligas das Nações) como no United, onde só venceu Taça da Liga e Taça de Inglaterra por uma ocasião. É nesse capítulo que o nome de Bruno Fernandes, que continua, desde o primeiro dia, a ter cântico próprio em Old Trafford, fica abaixo de outros históricos, por viver longe da aura de domínio dos tempos de Alex Ferguson. Pode ter contornos decisivos a ida a Stamford Bridge (Chelsea) a 18 de abril e a receção ao Liverpool, em maio, para que o Manchester United segure o atual terceiro lugar e, assim, poder voltar à Liga dos Campeões. O jogador quer esperar até ao fim do Mundial para definir o futuro, mas o clube chegou a equacionar uma transferência para o campeonato saudita para reaver 65 milhões de euros do investimento feito em 2020 (55 M€ de forma fixa, com mais 20 M€ já atingidos em variáveis). Com contrato até 2027, mas com uma extensão de uma época prevista no vínculo, as duas partes não têm tido pressa para fechar o futuro. Lutar por títulos em grandes campeonatos europeus, sabe o DN, é a meta principal do médio que fará em junho o seu terceiro Mundial..Bruno Fernandes rejeitou Al Hilal para continuar ao mais alto nível.Bruno Fernandes rege a orquestra e United vence primeiro dérbi de Manchester após a saída de Amorim