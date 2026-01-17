Bruno Fernandes rege a orquestra e United vence primeiro dérbi de Manchester após a saída de Amorim

Não é exagero dizer que, no início da tarde deste sábado (17), em Old Trafford, Bruno Fernandes foi o responsável por uma das melhores atuações individuais da Premier League nesta época. Em partida válida pela 22ª rodada do campeonato inglês, o médio português comandou uma orquestra afinada do Manchester United, que superou o rival City por 2 x 0 na primeiro dérbi após a saída de Amorim do comando da equipa.O placar foi construído com méritos por parte dos Red Devils. Na primeira parte, com Bruno já a mostrar sinais de que estava numa tarde especial, os donos da casa balançaram as redes duas vezes, mesmo que os lances não contassem para o placar final da partida. Aos 32 minutos, Amad Diallo recebeu do português, driblou Donnarumma antes de acertar a baliza, em fora de jogo assinalado por centímetros. Pouco depois, foi o próprio Bruno quem fez um golaço em lance similar e, mais uma vez, anulado por pouco. O City só chegou uma vez, aos 36, em lance de bola parada defendido por Lammens.Na segunda parte, o United seguiu a pressão sob a equipa de Pep Guardiola, mas parou em Donnarumma. Em lances que começaram nos pés de Bruno Fernandes, o paredão italiano fez grandes intervenções em finalizações de Diallo, Casemiro e Mbeumo. Na segunda oportunidade que teve, no entanto, o camaronês não desperdiçou..Aos 64 minutos, Bruno, sempre ele, arrancou contra-ataque em velocidade e lançou Mbeumo, que finalizou cruzado e finalmente abriu o placar para os donos da casa. Esse contou, para alívio do adepto do United, que transformava Old Trafford num verdadeiro caldeirão. O golo deu ainda mais combustível para a equipa agora comandada pelo ídolo Michael Carrick, que continuou dando dor de cabeça para uma desfalcada defesa do City - sem Stones, Rúben Dias e Gvardiol. 13 minutos após a abertura do placar, Matheus Cunha, que veio do banco, assistiu Dorgu, que ganhou de Lewis para ampliar: 2 - 0. Aos 89, ainda deu tempo para Bruno outra vez encontrar lindo passe, dessa vez para Diallo, que, em velocidade, atirou ao poste. O terceiro parecia próximo e se concretizou instantes depois, com Mason Mount, em seu primeiro toque na bola, a fazer o 3 - 0 após mais uma assistência de Matheus Cunha. .A bandeira, no entanto, foi inimiga do United mais uma vez, com outro fora de jogo a ser assinalado. Com um City rendido, Bernardo Silva e companhia apagados - inclusive Haaland, que saiu aos 79 minutos para delírio dos adeptos da casa - o placar final ficou por isso mesmo, com festa no lado vermelho de Manchester.Brilho de CarrickEm seu primeiro dérbi a frente da equipa que defendeu durante quase toda sua carreira como jogador, o escolhido para substituir Ruben Amorim enquanto treinador da equipa principal do Manchester United mostrou estrela. Adaptando a equipa a um 4-2-3-1, com Dorgu à esquerda e Mbeumo na referência do ataque, Carrick viu a dupla ser responsável pelos dois golos da partida. .O antigo médio inglês ainda teve dedo importante nas substituições: Matheus Cunha, lançado na segunda parte, foi fundamental para a construção da jogada do golo do dinamarquês Dorgu. O brasileiro ainda fez o passe para Mount balançar as redes em lance que acabou invalidado. Com uma defesa sólida que não deu chances para os extremos do City e muito menos para Erling Haaland, Carrick ainda viu os médios defensivos Casemiro - e o outrora preterido por Amorim, Mainoo - comandarem os duelos e a transição para o ataque. Os homens de frente, por sua vez, deram conta do recado. Não é qualquer equipa que balança as redes do Manchester City de Pep Guardiola cinco vezes numa mesma partida. Mesmo que apenas dois tenham contado para o placar final, o que vale para o adepto do United são os três pontos, que colocaram os Red Devils na quarta posição da Premier League, com 35 pontos. O City segue em segundo, com 43, e pode ver o Arsenal abrir nove na ponta. Os gunners enfrentam o Nottingham Forest ainda neste sábado, fora de casa. .Sporting regressa aos triunfos na receção ao Casa Pia com golos dos regressados Geny Catamo e Daniel Bragança.Ruben Amorim deixa o Manchester United: 14 meses, 24 vitórias e mais de 280 milhões de euros em jogadores