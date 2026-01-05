Ruben Amorim deixa o Manchester United: 14 meses, 24 vitórias e mais de 280 milhões de euros em jogadores

Ruben Amorim foi esta segunda-feira, 5 de janeiro, demitido do cargo de treinador do Manchester United, depois de uma reunião com Jason Wilcox e Omar Berrada, respetivamente o diretor de futebol e CEO do clube inglês.O clube inglês já comunicou oficialmente o divórcio com o treinador português, depois de ter chegado ao cube em novembro de 2024 e depois de ter orientado 63 jogos, com 24 vitórias, 18 empates e 21 derrotas.Na hora do adeus, o Manchester United destaca a presença na final da Liga Europa, em Bilbau, perdida (0-1) para o Tottenham."Com a equipa na sexta posição da Premier League, a direção do clube, a contragosto, tomou a decisão de que este é o momento certo para fazer uma mudança", referem os red devils em comunicado, argumentando que esta solução dará "a melhor oportunidade de alcançar a melhor colocação possível na Premier League".Darren Fletcher, antigo futebolista e atual treinador dos sub-18, vai orientar a equipa na partida com o Burnley, marcado para quarta-feira.Este desfecho acontece depois dos empates 1-1 com o Wolverhampton e, no último sábado, com o Leeds United, bem como na sequência de uma polémica conferência de imprensa, na qual o treinador português disse que foi contratado "para ser manager" e não para ser apenas treinador principal, tendo ainda garantido que não se iria demitir.Ruben Amorim, de 40 anos, deixa os red devils em sexto lugar da Premier League, com oito vitórias, sete empates e cinco derrotas, tendo já sido eliminado da Taça da Liga, logo na segunda eliminatória, frente ao modesto Grimbsy Town, do quarto escalão. Na Taça de Inglaterra, o United vai medir forças com o Brighton no dia 11 de janeiro, a contar para a 3.ª eliminatória.Na época passada, além da final da Liga Europa, o United falhou o apuramento para as competições da UEFA ao ficar em 15.º lugar na Premier League. Foi ainda eliminado da Taça de Inglaterra pelo Fulham, no desempate por penáltis, nos oitavos de final; tendo tido o mesmo desfecho na Taça da Liga, mas diante do Tottenham (3-4) nos quartos de final.Durante os 14 meses que esteve à frente do Manchester United, Ruben Amorim investiu 282,5 milhões de euros em reforços, com destaque para os três avançados contratados no último verão Benjamin Sesko (76,5 milhões de euros), Bryan Mbuemo (75) e Matheus Cunha (74,2). O treinador português contratou ainda o defesa esquerdo Patrick Dorgu (30), o guarda-redes Senne Lammens (21) e os defesas centrais Diego León (4) e Ayden Heaven (1,8).