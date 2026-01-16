Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Daniel Bragança coroou regresso aos relvados, após longa paragem por lesão, com um golo
Sporting regressa aos triunfos na receção ao Casa Pia com golos dos regressados Geny Catamo e Daniel Bragança

Extremo moçambicano, que havia estado na CAN, bisou. Médio, de volta após longa paragem por lesão, fechou as contas de uma vitória por 3-0.
O Sporting voltou esta sexta-feira, 16 de janeiro, aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em Alvalade o Casa Pia, por 3-0, em jogo da 18.ª jornada, um ‘bis’ do regressado Geny Catamo, e um golo de Daniel Bragança.

O extremo moçambicano, ausente nos últimos jogos dos leões por ter estado ao serviço da seleção, marcou aos 38 e 43 minutos, tendo Daniel Bragança, de regresso à equipa principal após longa lesão, estabelecido o resultado final, aos 78.

Os bicampeões nacionais voltaram assim aos triunfos, depois de um empate para a I Liga, frente ao Gil Vicente (1-1), e de uma derrota (2-1) com o Vitória de Guimarães, nas meias-finais da Taça da Liga.

O Sporting segue no segundo lugar da Liga, com 45 pontos, a quatro do líder FC Porto, que visita o Vitória de Guimarães, e com mais seis do que o Benfica, terceiro, que no sábado se desloca ao terreno do Rio Ave, enquanto o Casa Pia, que somou o terceiro jogo sem vencer, é 15.º, com 14.

