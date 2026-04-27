Bruno Fernandes volta a brilhar na vitória do Manchester United e fica a um passo de recorde histórico

O Manchester United venceu o Brentford por 2-1 em Old Trafford e isolou-se no terceiro lugar da Premier League, reforçando a candidatura a um lugar na Liga dos Campeões, num encontro em que Bruno Fernandes voltou a assumir papel determinante ao somar mais uma assistência e aproximar-se de um recorde histórico da competição.A equipa de Manchester entrou forte e acabou por traduzir a eficácia ofensiva ainda na primeira parte. O primeiro golo surgiu aos 11 minutos, quando Casemiro apareceu ao segundo poste para finalizar após um lance de bola parada, colocando os "red devils" em vantagem. Apesar da reação do Brentford, que criou várias situações perigosas antes do intervalo, foi novamente o conjunto da casa a marcar. Já perto do descanso, Bruno Fernandes conduziu um contra-ataque rápido e serviu Benjamin Sesko, que finalizou com qualidade para o 2-0. Com esta assistência, o internacional português passou a somar 19 na presente edição da Premier League, ficando apenas a uma de igualar o recorde de assistências numa só temporada, partilhado por Thierry Henry e Kevin De Bruyne, mantendo-se como uma das figuras mais influentes do campeonato inglês. Na segunda parte, o ritmo de jogo diminuiu e o Brentford procurou reagir, mas encontrou dificuldades para ultrapassar a organização defensiva dos anfitriões. Ainda assim, a incerteza regressou perto do final, quando Mathias Jensen reduziu com um remate de fora da área aos 87 minutos. Apesar da pressão final dos visitantes, o Manchester United conseguiu segurar a vantagem até ao apito final. Com este triunfo, o segundo consecutivo na prova, a equipa orientada por Michael Carrick consolidou o terceiro lugar da classificação e reforçou a posição na luta pelo apuramento para a próxima Liga dos Campeões. Bruno Fernandes, capitão e principal referência criativa da equipa, voltou a ser decisivo e continua em posição privilegiada para entrar na história da Premier League já nas jornadas finais da temporada.