Arranque da temporada do Sporting fez-se sem Hjulmand

Morten Hjulmand, capitão do Sporting, foi a grande ausência do arranque dos trabalhos dos leões. No primeiro dia de preparação para 2026/27, o dinamarquês não se apresentou, tendo autorização do clube para tal por ter integrado o estágio da Dinamarca de junho, do qual foi dispensado por lesão. Nesta fase, está em andamento uma negociação entre o jogador e o Atlético de Madrid e o atleta de 27 anos informou, atempadamente, a vontade de sair depois de três épocas no Sporting, sempre com mais de 45 jogos efetuados por temporada. Não é certo se o acordo se fará nos próximos dias, mas Rui Borges já tem à disposição outros médios para fazer face às saídas. Como é sabido, Morita não renovou e abandonou o clube, enquanto Kochorashvili tem direito a mais uns dias depois de ter estado a representar em particulares a Geórgia. Mas o médio não fará parte dos planos do técnico também.Além de exames médicos e algum trabalho no ginásio, os jogadores pisaram o relvado e o destaque foi a presença dos quatro centrocampistas contratados, setor nitidamente identificado como débil pela estrutura leonina. Sergi Altimira, ex-titular no Bétis, custou 19 milhões de euros, e será o herdeiro do posto de Hjulmand, enquanto Issa Doumbia se destacou no Veneza, em Itália, custando 20,5 e sendo projetado como um médio de transição, para jogar a 8. Silas Andersen, contratado por sete milhões ao Hacken, da Suécia, e Pedro Lima, resgatado ao despromovido AFS por quatro milhões, deverão fechar os investimentos na posição para a qual Rui Borges conta com Daniel Bragança e João Simões.Vagiannidis integra o lote de jogadores ausentes, depois de representar a Grécia, mas é dado como transferível. Maxi Araújo, Rodrigo Zalazar (Uruguai) e Ousmane Diomande (Costa do Marfim), eliminados do Mundial 2026, terão duas semanas de descanso garantido, mas podem optar por regressar mais cedo aos trabalhos. Zalazar, contratado ao Braga por 30 milhões de euros, é aguardado com alguma ansiedade e será trabalhado tanto na posição 10 como a extremo. A sua entrada colmata a saída de Geovany Quenda para o Chelsea, mas não está certa a continuidade de Pedro Gonçalves e Francisco Trincão, o que, indicia, alguma prioridade a contratar mais dois criativos para o plantel. Rui Silva, Gonçalo Inácio e Francisco Trincão representam Portugal no Mundial 2026 e enfrentam hoje (00h00) a Colômbia de Luis Suárez. Debast está na comitiva belga que embate o Senegal, todos com autorização para se apresentar mais tarde. Nos 29 que treinaram esta quarta-feira, Mauro Couto, Rafael Nel e Salvador Blopa são jovens a ter em conta na pré-época. Koindredi, que tem andado em empréstimos, foi chamado à pré-temporada..É oficial. Rodrigo Zalazar é do Sporting e fica com cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.Venda de Zalazar aumenta volume de negócios do Sp. Braga de Salvador com o Sporting para 77 milhões de euros\n.Central Ousmane Diomande renova com o Sporting até 2030.Sporting oficializa contratação de Silas Andersen.Médio brasileiro Pedro Lima é o segundo reforço do Sporting