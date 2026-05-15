É oficial. Rodrigo Zalazar é do Sporting e fica com cláusula de rescisão de 80 milhões de euros

O Sporting anunciou esta sexta-feira, 15 de maio, a contratação do médio uruguaio Rodrigo Zalazar ao Sporting de Braga por 30 milhões de euros.Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os leões revelam que o contrato com o futebolista de 26 anos é válido por cinco temporadas, ou seja até 2031, ficando o atleta com uma cláusula de rescisão no valor de 80 milhões de euros.Os dois emblemas informam ainda que asseguram em partes iguais o valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros.Zalazar chega ao Sporting depois de três temporadas em que marcou 39 golos em 126 jogos pelo Sporting de Braga, tendo esta época somado 23 remates certeiros em todas as competições.Os bracarenses contrataram o uruguaio no verão de 2023 aos alemães do Schalke por cinco milhões de euros e agora é vendido por 30 milhões, que faz de Zalazar a transferência mais alta do futebol português, bem como a contratação mais cara de sempre feita pelo Sporting, superando a do colombiano Luis Suárez, que custou 22,2 milhões de euros fixos, acrescidos de 5,3 milhões em variáveis..Venda de Zalazar aumenta volume de negócios do Sp. Braga de Salvador com o Sporting para 77 milhões de euros\n.Rodrigo Zalazar assina contrato com Sporting até 2031