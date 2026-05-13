Rodrigo Zalazar assina contrato com Sporting até 2031

Rodrigo Zalazar já terá cumprido os exames médicos e assinado pelo Sporting até 2031, avança o Record.Segundo o diário desportivo, o médio ofensivo uruguaio até já conheceu a Academia do clube, em Alcochete, onde encontrou alguns futuros companheiros de equipa a fazer trabalho de recuperação.A oficialização da transferência do ainda jogador do Sp. Braga só deverá, porém, acontecer depois da final da Taça de Portugal entre Sporting e Torreense, no dia 24.O Sporting irá pagar 30 milhões de euros aos bracarenses pela contratação do internacional uruguaio, que terá um contrato válido por cinco temporadas.Recorde-se que o jogador foi dado na semana passada como alvo do Benfica. Porém, acabou desviado para Alvalade.Zalazar deverá despedir-se dos adeptos do Sp. Braga no sábado, na receção ao Estrela da Amadora, na última jornada do campeonato.Em sentido inverso, Diogo Travassos, lateral direito que se encontra emprestado pelo Sporting ao Moreirense, vai rumar ao Sp. Braga, que pagará aos leões 5,5 milhões de euros (havendo a possibilidade de ser pago mais um milhão em bónus).