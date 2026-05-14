Venda de Zalazar aumenta volume de negócios do Sp. Braga de Salvador com o Sporting para 77 milhões de euros

O Sporting garantiu a contratação de Rodrigo Zalazar até 2031, por 30 milhões de euros. O médio do Sp. Braga, de 26 anos, é o 11.º jogador negociado com os leões desde que António Salvador foi eleito presidente do Sp. Braga, em 2003, num total de 67 milhões de euros. Acresce a este valor, mais 10 milhões do histórico negócio de Ruben Amorim.A transferência do uruguaio vai ser oficializada em breve e, não só bate a de Paulinho, que em 2021 custou 16 milhões aos cofres leoninos, como o médio se tornará o jogador mais caro de sempre negociado entre clubes portugueses, batendo a venda bracarense de David Carmo ao FC Porto, em 2022, por 20 milhões de euros.No que a negócio com o Sporting diz respeito, Zalazar rende quase tanto sozinho, como todos os outros dez negócios feitos com transferências de jogadores, que renderam 36, 9 milhões de euros. Embora seja uma transferência de um treinador, foi sem qualquer dívida o mais importante e emblemático entre os dois emblemas. O Sporting pagou a cláusula de rescisão de 10 milhões de euros ao Sp. Braga e rentabilizou-os bem com um bicampeonato e mais alguns troféus.Foi Amorim que pediu a Frederico Varandas para contratar Paulinho a meio da época, com o Sporting a pagar cerca de 15 milhões de euros pelo então avançado minhoto. E pediu também a contratação de Ricardo Esgaio, que tinha ido para Braga envolvido numa troca e que voltaria ao clube da formação a pedido do recém chegado treinador. Recuperar o passe do lateral polivalente custou seis milhões.Antes, em 2017, foram Battaglia e André Pinto a rumar a Alvalade. O passe de cada um deles foi negociado acima dos três milhões de euros, valor idêntico ao que o emblema leonino tinha pago pelo médio João Alves, o extremo Wender e pelos laterais Evaldo, João Pereira (chegaria a treinador principal) e Abel Ferreira entre 2005 e 2010.Em 2011, depois de Domingos Paciência sair do Sp. Braga - após perder a final da Liga Europa para o FC Porto - e ser anunciado como técnico leonino, o clube de Alvalade contratou o então central dos minhotos, Alberto Rodríguez por 5, 8 milhões.isaura.almeida@dn.pt.Três grandes pagam 25% dos 278 milhões de euros em vendas da era António Salvador