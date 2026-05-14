Rodrigo Zalazar vai deixar o Sporting de Braga.
Rodrigo Zalazar vai deixar o Sporting de Braga.FOTO: Liga Portugal
Desporto

Venda de Zalazar aumenta volume de negócios do Sp. Braga de Salvador com o Sporting para 77 milhões de euros

Desde que foi eleito presidente, em 2003, António Salvador vendeu 11 jogadores e um treinador aos leões.
Isaura Almeida
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