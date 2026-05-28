Médio brasileiro Pedro Lima é o segundo reforço do Sporting
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Médio brasileiro Pedro Lima é o segundo reforço do Sporting

Médio brasileiro de 23 anos assinou contrato válido até 2031 e ficou blindado por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.
DN/Lusa
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O médio brasileiro Pedro Lima é a segunda contratação do Sporting para a nova época, anunciou esta quinta-feira, 28 de maio, o clube da I Liga de futebol, com o jogador que alinhava no AVS a assinar um contrato por cinco temporadas.

“Pedro Lima é reforço da equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal para a temporada 2026/27. O médio brasileiro de 23 anos assinou contrato válido até 2031, blindado por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros”, explicou o Sporting em comunicado.

Depois da contratação do uruguaio Rodrigo Zalazar ao Sporting de Braga, os leões avançaram para nova aquisição no mercado interno, apostando no médio de 23 anos, que representou o despromovido AVS.

Antes de chegar a Portugal, Pedro Lima representou os croatas do Osijek e os ingleses do Norwich, sempre por empréstimo do Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, clube no qual fez a formação e chegou à equipa principal.

Na última época, a de estreia na I Liga, Pedro Lima disputou 29 jogos pelo AVS, com seis golos marcados, dois deles frente ao Sporting, no campeonato e na Taça de Portugal.

Apesar da despromoção do AVS, os desempenhos do médio chamaram a atenção da equipa orientada por Rui Borges, que avançou para a contratação com vista à nova época, depois de terminar 2025/26 sem qualquer troféu.

Jogador fala em "sonho realizado"

Pedro Lima assumiu esta quinta-feira ter concretizado um sonho, ao chegar a um clube como o Sporting, com o qual assinou até 2031, realçando a oportunidade de disputar a Liga dos Campeões.

“É uma alegria imensa, um orgulho, chegar a este nível e representar um clube tão grande como o Sporting. Não vejo a hora de começar. Trabalhei desde criança para ter uma oportunidade destas e é um reconhecimento do que fiz desde lá. Chegar a este patamar é um sonho realizado”, assumiu, em declarações aos canais dos ‘leões’.

Adiantando que quer afirmar-se “dentro do grupo, ter oportunidades, aproveitá-las da melhor maneira, dar alegrias aos adeptos e à equipa, e lutar por títulos”, apontando a Liga dos Campeões como outro sonho.

“Sempre sonhei chegar a este patamar, trabalhei muito para isso e saber que na próxima época vou ter essa oportunidade é a realização de um sonho. É muito gratificante poder representar um clube deste tamanho na Liga dos Campeões”, disse.

Após uma temporada no AVS, o médio, de 23 anos, despertou a atenção do clube leonino, apesar da despromoção da equipa nortenha, ao serviço da qual disputou 29 jogos, com seis golos marcados, dois deles frente ao Sporting, no campeonato e na Taça de Portugal.

“Foi um período de amadurecimento muito grande para mim, como pessoa também. Foram experiências que me acrescentaram muito para chegar aqui, ter esta oportunidade e estar o mais preparado possível”, afirmou.

Sobre o Sporting, o brasileiro diz que “é um clube incrível”, e lembrou a “atmosfera incrível” em Alvalade, onde jogou duas vezes esta temporada, garantindo ser um jogador polivalente.

“Já fiz qualquer uma das posições do meio-campo, vou dar o meu máximo em qualquer função. Podem esperar alguém que vai entregar-se durante todo o jogo e vai dar o máximo por esta camisola para trazer muitas alegrias para todos. Independentemente de onde esteja dentro de campo, vou batalhar e dar sempre o melhor”, assegurou.

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