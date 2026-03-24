Peças com entrada livre para celebrar o Dia Mundial do Teatro

Teatro da Trindade . O Teatro da Trindade INATEL assinala o Dia Mundial do Teatro com uma programação especial de entrada livre. Ao longo do dia, informa o teatro dirigido por Diogo Infante, o público pode conhecer os bastidores do Trindade através de duas visitas guiadas, e assistir aos espetáculos Brokeback Mountain, na sala estúdio, e A Gaivota, na sala Carmen Dolores.A entrada é livre, mediante o levantamento de bilhetes, no próprio dia, a partir das 13h, na bilheteira do Teatro. Existe um limite de dois bilhetes por pessoa, sujeitos à lotação disponível e não se aceitam reservas, informa o Teatro da Trindade. .Diogo Infante e Alexandra Lencastre em versão do clássico ‘A Gaivota’ que fala para o público de hoje. Teatro São Luiz .O Teatro São Luiz inaugura a exposição A Luz que Ficou – Um retrato íntimo do São Luiz, de Estelle Valente, que percorre a última década de vida do teatro municipal e oferece uma programação especial com entrada gratuita.Às 19h30 é possível ver a peça As Quatro Mortes de Napoleão, de Pedro Saavedra, e às 20h00 Todos Pássaros, de Wajdi Mouawad, com encenação Álvaro Correia. Os bilhetes, até dois por pessoa, têm de ser levantados no próprio dia na bilheteira do Teatro São Luiz, a partir das 15h00..'Todos Pássaros': O conflito entre judeus e árabes dentro e fora de casa. Teatro Nacional D. Maria II . Nos Jardins da Bombarda, na sala estúdio Valentim de Barros, nos dias de 27, 28 e 29 de março, pode assistir a Filodemo, uma das poucas peças de teatro escritas por Luís de Camões e que o diretor artístico do Teatro D. Maria II, Pedro Penim, encena. Os bilhetes têm de ser levantados na bilheteira do D. Maria II nos Jardins do Bombarda, a partir das 13h do próprio dia, exclusivamente para a sessão desse dia. .‘Filodemo’, uma comédia de Camões para celebrar o Dia Mundial do Teatro . Teatro do Bairro AltoA performance KUMINA de Victor de Oliveira no TBA é um novo solo performativo, através da qual o ator e encenador "interroga a história íntima e universal ligada ao desenraizamento, bem como a relação complexa entre os continentes africano e europeu". Victor de Oliveira liga "o drama das boat people haitianas, o tráfico transatlântico e a tragédia que se vive ainda hoje no Mar Mediterrâneo". O espetáculo tem entrada gratuita no Dia Mundial do Teatro, com levantamento de um máximo de dois bilhetes no próprio dia a partir das 15h00.Centro Cultural de BelémO Centro Cultural de Belém celebra o Dia Mundial do Teatro com um programa diversificado e com entrada gratuita. O espetáculo Enciclopédia da Vida Sexual, de Pedro Gil, terá uma sessão para escolas às 11h00 e depois às 20h00 para o público em geral. "A peça explora, com humor, os dilemas afetivos e familiares através de uma narrativa cómica e envolvente", diz o CCB no seu site. O programa inclui ainda duas iniciativas da companhia Formiga Atómica em torno da peça A Gaivota, de Anton Tchékhov: a conferência Bandos de Gaivotas, moderada por Rui Pina Coelho, às 15h00, e a leitura encenada de Uma Gaivota Comme Il Faut, dirigida por Miguel Fragata, "que trará à vida o texto original de Tchékhov, numa abordagem partilhada com o público".Os bilhetes, informa o CCB, têm de ser levantados no próprio dia, 27 de março, a partir das 13h00, na bilheteira CCB, com limite de dois bilhetes por pessoa..‘Filodemo’, uma comédia de Camões para celebrar o Dia Mundial do Teatro .'Todos Pássaros': O conflito entre judeus e árabes dentro e fora de casa