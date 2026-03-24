Alexandra Lencastre, Rita Rocha, na peça 'A Gaivota' encenada por Diogo Infante no Teatro da Trindade.
Alexandra Lencastre, Rita Rocha, na peça 'A Gaivota' encenada por Diogo Infante no Teatro da Trindade.Foto: Reinaldo Rodrigues
Cultura

Peças com entrada livre para celebrar o Dia Mundial do Teatro

Este sábado, 27 de março, celebra-se o Dia Mundial do Teatro. Várias salas abrem as portas ao público sem custos. Conheça algumas em Lisboa.
Carla Alves Ribeiro
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Teatro da Trindade

Diogo Infante e Alexandra Lencastre.
Diogo Infante e Alexandra Lencastre.Foto: Reinaldo Rodrigues

O Teatro da Trindade INATEL assinala o Dia Mundial do Teatro com uma programação especial de entrada livre. Ao longo do dia, informa o teatro dirigido por Diogo Infante, o público pode conhecer os bastidores do Trindade através de duas visitas guiadas, e assistir aos espetáculos Brokeback Mountain, na sala estúdio, e A Gaivota, na sala Carmen Dolores.

A entrada é livre, mediante o levantamento de bilhetes, no próprio dia, a partir das 13h, na bilheteira do Teatro. Existe um limite de dois bilhetes por pessoa, sujeitos à lotação disponível e não se aceitam reservas, informa o Teatro da Trindade.

Alexandra Lencastre, Rita Rocha, na peça 'A Gaivota' encenada por Diogo Infante no Teatro da Trindade.
Diogo Infante e Alexandra Lencastre em versão do clássico ‘A Gaivota’ que fala para o público de hoje

Teatro São Luiz

'Todos Pássaros', em cena no Teatro São Luiz.
'Todos Pássaros', em cena no Teatro São Luiz.Foto: Leonardo Negrão

O Teatro São Luiz inaugura a exposição A Luz que Ficou – Um retrato íntimo do São Luiz, de Estelle Valente, que percorre a última década de vida do teatro municipal e oferece uma programação especial com entrada gratuita.

Às 19h30 é possível ver a peça As Quatro Mortes de Napoleão, de Pedro Saavedra, e às 20h00 Todos Pássaros, de Wajdi Mouawad, com encenação Álvaro Correia. Os bilhetes, até dois por pessoa, têm de ser levantados no próprio dia na bilheteira do Teatro São Luiz, a partir das 15h00.

Alexandra Lencastre, Rita Rocha, na peça 'A Gaivota' encenada por Diogo Infante no Teatro da Trindade.
'Todos Pássaros': O conflito entre judeus e árabes dentro e fora de casa

Teatro Nacional D. Maria II

'Filodemo', peça de Camões encenada por Pedro Penim.
'Filodemo', peça de Camões encenada por Pedro Penim.Foto. D.R.

Nos Jardins da Bombarda, na sala estúdio Valentim de Barros, nos dias de 27, 28 e 29 de março, pode assistir a Filodemo, uma das poucas peças de teatro escritas por Luís de Camões e que o diretor artístico do Teatro D. Maria II, Pedro Penim, encena. Os bilhetes têm de ser levantados na bilheteira do D. Maria II nos Jardins do Bombarda, a partir das 13h do próprio dia, exclusivamente para a sessão desse dia.

Alexandra Lencastre, Rita Rocha, na peça 'A Gaivota' encenada por Diogo Infante no Teatro da Trindade.
‘Filodemo’, uma comédia de Camões para celebrar o Dia Mundial do Teatro

Teatro do Bairro Alto

A performance KUMINA de Victor de Oliveira no TBA é um novo solo performativo, através da qual o ator e encenador "interroga a história íntima e universal ligada ao desenraizamento, bem como a relação complexa entre os continentes africano e europeu". Victor de Oliveira liga "o drama das boat people haitianas, o tráfico transatlântico e a tragédia que se vive ainda hoje no Mar Mediterrâneo".

O espetáculo tem entrada gratuita no Dia Mundial do Teatro, com levantamento de um máximo de dois bilhetes no próprio dia a partir das 15h00.

Centro Cultural de Belém

O Centro Cultural de Belém celebra o Dia Mundial do Teatro com um programa diversificado e com entrada gratuita. O espetáculo Enciclopédia da Vida Sexual, de Pedro Gil, terá uma sessão para escolas às 11h00 e depois às 20h00 para o público em geral. "A peça explora, com humor, os dilemas afetivos e familiares através de uma narrativa cómica e envolvente", diz o CCB no seu site.

O programa inclui ainda duas iniciativas da companhia Formiga Atómica em torno da peça A Gaivota, de Anton Tchékhov: a conferência Bandos de Gaivotas, moderada por Rui Pina Coelho, às 15h00, e a leitura encenada de Uma Gaivota Comme Il Faut, dirigida por Miguel Fragata, "que trará à vida o texto original de Tchékhov, numa abordagem partilhada com o público".

Os bilhetes, informa o CCB, têm de ser levantados no próprio dia, 27 de março, a partir das 13h00, na bilheteira CCB, com limite de dois bilhetes por pessoa.

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