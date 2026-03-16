Ensaio no estúdio da Tobis, em Lisboa. Vítor Silva Costa faz de Filodemo, João Grosso de Dom Lusidardo e Bernardo de Lacerda, atrás, de Vilardo.
Ensaio no estúdio da Tobis, em Lisboa. Vítor Silva Costa faz de Filodemo, João Grosso de Dom Lusidardo e Bernardo de Lacerda, atrás, de Vilardo.Foto: Leonardo Negrão
Cultura

‘Filodemo’, uma comédia de Camões para celebrar o Dia Mundial do Teatro

Pedro Penim, diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II encena uma das poucas peças escritas pelo poeta. Estará em cena na sala estúdio Valentim de Barros, em Lisboa, a partir de 27 de março.
Carla Alves Ribeiro
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Luís de Camões
Teatro
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Teatro Nacional D. Maria II
Pedro Penim

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