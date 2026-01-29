Alexandra Lencastre volta a fazer teatro pela mão de Diogo Infante.
Alexandra Lencastre volta a fazer teatro pela mão de Diogo Infante.Foto: Reinaldo Rodrigues
Cultura

Diogo Infante e Alexandra Lencastre em versão do clássico ‘A Gaivota’ que fala para o público de hoje

Diogo Infante cumpre sonho antigo e encena texto de Anton Tchékhov numa adaptação contemporânea, com Alexandra Lencastre num dos papéis principais. Estreia esta quinta, 29, no Teatro da Trindade.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Teatro da Trindade
Teatro
Diogo Infante
Alexandra Lencastre
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt