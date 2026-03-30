Obras-primas da pintura francesa roubadas em três minutos de museu italiano

Três telas de grandes mestres da pintura francesa — Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne e Henri Matisse — foram roubadas de um prestigiado museu no norte de Itália, num assalto sofisticado que está a mobilizar as autoridades policiais europeias, anunciou esta segunda-feira, 30 de março, a polícia italiana. A notícia, avançada pela agência Reuters, citando fontes policiais locais, confirma que o desaparecimento das obras foi detetado durante a madrugada do assalto, antes da abertura da instituição ao público.Os três quadros têm um valor total estimado em cerca de 10 milhões de dólares (aproximadamente 9,2 milhões de euros), representando uma das maiores perdas patrimoniais recentes no país. O roubo, agora divulgado pela polícia italiana - os Carabinieri -, ocorreu na madrugada do dia 22 pra 23 de março, na Fundação Magnani Rocca, nos subúrbios da cidade de Parma, na região de Emília-Romanha, norte do país.O assalto terá sido executado com uma precisão cirúrgica, tendo os autores do crime conseguido neutralizar os sistemas de vigilância eletrónica de última geração sem despertar a atenção dos guardas noturnos que patrulhavam o edifício. Segundo os primeiros dados da investigação técnica, os criminosos terão acedido ao interior através de uma conduta de ventilação secundária, utilizando equipamento de escalada e dispositivos eletrónicos para bloquear os sensores de movimento e as câmaras de infravermelhos.Entre os itens subtraídos da Fundação Magnani-Rocca, em Traversetolo, encontram-se Os Peixes (Les Poissons), uma rara pintura a óleo de Pierre-Auguste Renoir datada de 1917, e a aguarela Natureza-morta com Cerejas de Paul Cézanne, executada por volta de 1890. O terceiro quadro é Odalisca no Terraço (Odalisque sur la Terrasse), uma peça de 1922 de Henri Matisse que exemplifica o seu célebre período de Nice. Os investigadores confirmaram ainda que os assaltantes chegaram a preparar uma quarta tela para transporte, mas o disparo do sistema de alarme forçou a interrupção do assalto, que durou menos de três minutos.O Ministério da Cultura de Itália já reagiu oficialmente ao incidente por meio de um comunicado de emergência, classificando o roubo como um grave e inaceitável atentado ao Património Cultural Mundial. Especialistas do setor e curadores internacionais sublinham que, embora a avaliação monetária seja de 10 milhões de dólares, a comercialização destas peças em canais legais é considerada virtualmente impossível devido à notoriedade global e documentação exaustiva das telas subtraídas. Existe o receio de que as obras possam ser utilizadas como moeda de troca em transações do crime organizado ou que permaneçam ocultas em coleções clandestinas durante décadas.A investigação está agora a cargo do "Nucleo Tutela Patrimonio Culturale" dos Carabinieri, a unidade de elite especializada em crimes contra a arte, que trabalha em estreita colaboração com a Interpol e a Europol. As autoridades já reforçaram significativamente o controlo em todas as fronteiras terrestres, bem como nos principais portos e aeroportos internacionais do país, numa tentativa de impedir que as pinturas abandonem o território nacional. Paralelamente, equipas de peritos forenses estão a analisar minuciosamente a cena do crime na esperança de identificar qualquer rasto deixado pelos assaltantes durante a fuga.Este incidente levanta questões críticas sobre a vulnerabilidade das instituições culturais europeias perante grupos criminosos cada vez mais tecnologicamente avançados. O governo italiano anunciou que irá rever os protocolos de segurança de todos os museus estatais, admitindo que os sistemas atuais podem necessitar de atualizações urgentes para enfrentar novas ameaças.Enquanto a investigação prossegue sob segredo de justiça, a comunidade artística internacional aguarda qualquer pista que possa levar à recuperação destes três quadros que são considerados pilares fundamentais da História da Arte Moderna..PSP recupera obras de arte avaliadas em cerca de meio milhão de euros.Nove detidos por fraude na bilheteira do Museu do Louvre, que tem três salas fechadas devido a uma infiltração