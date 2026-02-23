PSP recupera obras de arte avaliadas em cerca de meio milhão de euros
FOTO: Miguel Pereira da Silva
As obras tinham sido furtadas de uma residência na região de Mafra em outubro.
A 17 de outubro do ano passado, num furto a uma residência várias obras de arte e outros bens de elevado valor tinham sido roubadas. Agora, mais precisamente no dia 19, quinta-feira, essas obras de arte furtadas e que teriam um valor de cerca de 500 mil euros foram recuperadas pela PSP.

Em comunicado, a PSP informa que a investigação que se seguiu ao furto, em outubro, permitiu localizar o paradeiro dos bens furtados, que se encontravam prontos a ser transportados para França. Na quinta-feira, o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública, através da Divisão de Investigação Criminal, deu cumprimento a mandados de busca e apreensão não domiciliários, no concelho de Mafra. 

"Da operação policial realizada resultou a apreensão de diversas obras de arte e outros artigos de elevado valor, cuja avaliação preliminar ascende a cerca de 480.000 euros", diz o comunicado da PSP, que acrescenta que a investigação irá continuar para apurar todos os factos e a responsabilização criminal de todos os intervenientes.

