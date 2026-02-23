Idosa que seguia em ambulância morre em acidente de viação

Uma mulher de 96 anos morreu na manhã desta segunda-feira, 23 de fevereiro, na sequência de um acidente de viação que envolveu a ambulância em que seguia.O acidente deu-se na Estrada Nacional 2, na zona do Chelote, concelho de Faro, e envolveu a ambulância da Companhia de Sapadores de Bombeiros de Tavira e uma viatura ligeira. Os dois bombeiros que seguiam na ambulância sofreram ferimentos, um deles graves. De acordo com a CNN Portugal foram ambos transportados para o Hospital de Faro.O condutor da outra viatura sofreu ferimentos ligeiros, de acodo com a mesma fonte.