Nove detidos por fraude na bilheteira do Museu do Louvre, que tem três salas fechadas devido a uma infiltração

Nove pessoas foram detidas em Paris por suspeita de fraude na venda de bilhetes para o Museu do Louvre e para o Palácio de Versalhes. O Ministério Público francês informou esta sexta-feira, 13 de fevereiro, que foi contabilizado um prejuízo superior a 10 milhões de euros.Entre os suspeitos, que foram detidos na terça-feira, estão dois funcionários do museu do Louvre, guias turísticos e uma pessoa apontada como possível organizadora da rede.A investigação tinha sido iniciada no final do ano de 2024, após uma denúncia feita pela própria administração do museu, tendo sido aprendidos mais de 957 mil euros, além de 486 mil euros que estavam distribuídos por várias contas bancárias.Refira-se que o Museu do Louvre, o mais icónico e visitado de França, tem estado envolvido em diversas polémicas, tendo na noite desta quinta-feira e na madrugada desta sexta-feira visto uma infiltração de água levado ao encerramento das salas 706, 707 e 708. De acordo com o jornal Le Parisien, que cita fonte do museu, "uma infiltração de água, com origem num cano de aquecimento de uma sala técnica, causou danos no teto da sala 707, na entrada do departamento de pinturas e na ala Denon do museu".A mesma fonte sublinhou que o teto pintado por Charles Meynier, datado de 1819, foi uma das obras afetadas pela água. "Os bombeiros intervieram imediatamente e o problema foi resolvido às 00h01", refere.O museu acrescenta que os danos já foram avaliados por um especialista, tendo identificado "dois rasgos na mesma área" da pintura de Meynier, ambos "causados pela água", que originou o "levantamento da camada de tinta no teto e nas abóbadas".Um arquiteto-chefe de monumentos históricos de França também visitou o local e garantiu que o estado do teto "não apresenta quaisquer problemas estruturais", embora tenha dito que está em curso "uma investigação mais detalhada".Já em novembro várias centenas de livros sobre egiptologia foram danificados por uma infiltração de água, mas na altura o museu garantiu que nenhuma perda era "irreparável e permanente". Ainda no ano de 2025, o Louvre foi alvo de um assalto de grande repercussão, que envolveu as joias da coroa francesa avaliadas em 88 milhões de euros. .Do assalto à greve, o 'annus horribilis' do Louvre.Funcionários do museu do Louvre iniciam greve esta segunda-feira devido às más condições de trabalho