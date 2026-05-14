NOS Alive revela programação de três palcos e quer nova ponte pedonal pronta em julho

O NOS Alive apresentou esta quinta-feira, 14 de maio, a programação completa de três dos seus palcos para a edição de 2026, mas foi a nova ponte pedonal sobre a linha ferroviária de Algés que acabou por dominar parte da conferência de imprensa realizada nesta manhã no Palácio Anjos, em Oeiras. Entre anúncios de espetáculos da comédia ao fado revelados pelo festival, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, aproveitou a apresentação do evento para fazer um ponto de situação sobre a nova ligação ao Passeio Marítimo de Algés, obra há muito aguardada para aliviar os acessos ao recinto.“Finalmente fizemos uma ponte”, afirmou o autarca, descrevendo a estrutura como “uma ponte lindíssima” e uma das maiores passagens superiores pedonais do país: "Tinha que ser Oeiras", acrescentou. Segundo Isaltino, a infraestrutura ainda está em fase de acabamentos, mas existe a expectativa de que possa começar já a ser utilizada durante o NOS Alive. “Espero que esteja aberta durante o festival”, disse, admitindo, porém, que numa primeira fase o acesso poderá ser prioritariamente destinado a pessoas com mobilidade reduzida..A obra surge depois de vários anos de críticas aos constrangimentos na circulação pedonal junto à estação de Algés durante os dias do evento. Na resposta aos jornalistas, Isaltino Morais reconheceu que o fecho da circulação ferroviária durante a madrugada continua a ser um problema para a mobilidade na zona, mas defendeu o esforço logístico montado pela organização e pelas entidades públicas. “Estamos a fazer tudo para garantir qualidade de vida e segurança às pessoas”, afirmou.Do lado da organização, Álvaro Covões revelou que os dias 10 e 11 de julho já estão esgotados e que o primeiro dia do festival ultrapassou os 70% de ocupação. “O festival é uma verdadeira cidade, teremos entre 55 e 60 mil pessoas”, afirmou o fundador da Everything Is New, lembrando a operação montada para receber dezenas de milhares de pessoas durante três dias no Passeio Marítimo de Algés.Além da programação, o responsável destacou também algumas novidades previstas para 2026. Uma delas passa pela instalação de um “dentista permanente” no recinto, através de uma parceria com uma clínica dentária. “Achámos relevante ter esse apoio disponível para festivaleiros, jornalistas, artistas e trabalhadores”, explicou Covões, defendendo que o festival deve continuar a reforçar as respostas de assistência no recinto. "Num lugar com tantas pessoas, pode acontecer de tudo - embora esperemos que não aconteça". Na apresentação foram ainda anunciados os alinhamentos completos do Palco Coreto, Palco Comédia e Galp Fado Café. O Coreto volta a apostar sobretudo em artistas emergentes portugueses, com nomes como Hetta, Neon Soho, Inês Sousa, Redoma e Sheri Vari. Já o Palco Comédia contará com atuações de Gilmário Vemba, Eduardo Madeira e Jel, Beatriz Gosta, Duarte Pita Negrão e Hugo Sousa, entre outros humoristas..No Galp Fado Café, a programação inclui atuações de Diana Vilarinho, Ana Sofia Varela e Beatriz Felício. Um dos destaques será “Playback – Paião por Tigerman”, espetáculo criado por The Legendary Tigerman inspirado na obra de Carlos Paião e ligado à futura cinebiografia do músico.O cartaz principal do NOS Alive 2026 inclui nomes como Foo Fighters, Florence + The Machine, Lorde, Pixies, Buraka Som Sistema, Nick Cave & The Bad Seeds, Twenty One Pilots e The War on Drugs.Confira a programação completa do festival9 de julhoNo Palco NOS atuam Nick Cave & The Bad Seeds, Twenty One Pilots, A Perfect Circle e The Royston Club. O Palco Heineken recebe Matt Berninger, Dogstar, Alabama Shakes, Tomora e Xinobi. No WTF Clubbing passam Polo & Pan, Rumia, Linka Moja, Xinobi, Midnight Generation e Gui Aly.No Palco Coreto estão confirmados Rita Maia, Hetta, Duques do Precariado, Neon Soho e Deixa Rolá. O Palco Comédia recebe Curto e Grosso, com Eduardo Madeira e Jel, Beatriz Gosta, Vasco Pereira Coutinho, Bolinha Nunes, Rui Mirama, Inês Baptista, João Nuno Gonçalo e Na Wall convida Francisco Reis e André Jesus. No Galp Fado Café atuam Diana Vilarinho, Geadas e “Playback – Paião por Tigerman”.10 de julhoO Palco NOS terá Foo Fighters, Wolf Alice, The Warning e Skunk Anansie.No Palco Heineken atuam Jehnny Beth, Zara Larsson, The War on Drugs e Palaye Royale. O WTF Clubbing recebe SBTRKT, Digitalism, Fiona Kraft, Chris Luno, La Fleur e Stresshead.No Palco Coreto passam Ellis Ferrére, Mutu, Picas, Constança Quinteiro e Inês Sousa. O Palco Comédia terá Gilmário Vemba, Francisco Menezes, Aqui Ninguém Nos Ouve, com Diogo Faro e Isabel Viana, Joana Gama, Hélder Machado, Pedro Costa Rodrigues e Madalena Malveiro. No Galp Fado Café atuam Ana Sofia Varela, Fado Máfia e “Playback – Paião por Tigerman”.11 de julhoNo último dia, o Palco NOS recebe Florence + The Machine, Buraka Som Sistema, Lorde, Teddy Swims e Don West. No Palco Heineken atuam Pixies, Florence Road, Noiserv, Alessi Rose e Zimmer90.O Palco Coreto terá Sheri Vari, Redoma, Razy, Susana Francês e Esteves Sem Metafísica. O Palco Comédia recebe Hugo Sousa, Duarte Pita Negrão, Dagu, João Pinto, Joana Caldeira, Vítor Costa, Joana Oliveira e Catarina Rocha. No Galp Fado Café atuam Beatriz Felício, Valéria e “Playback – Paião por Tigerman”..De Buraka Som Sistema a Deftones e Nick Cave, 2026 promete “diversidade”, além da música.Rui Unas, Fernando Alvim, Tiago David e Carlos Vidal vão animar Palco Digital do Rock in Rio Lisboa