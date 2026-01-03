Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Rock in Rio Lisboa promete uma dia com lendas da música, nacionais e internacionais, entre Rod Stewart, Cyndi Lauper e Xutos & Pontapés.
Rock in Rio Lisboa promete uma dia com lendas da música, nacionais e internacionais, entre Rod Stewart, Cyndi Lauper e Xutos & Pontapés.Foto: Leonardo Negrão
Cultura

De Buraka Som Sistema a Deftones e Nick Cave, 2026 promete “diversidade”, além da música

Numa antevisão, o DN mergulhou nos cartazes dos principais palcos do país e descobriu que, entre programação decidida pelos Xutos & Pontapés e Keanu Reeves, no papel de baixista, há surpresas.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cultura
Meo Kalorama 2024
NOS Alive
Rock in Rio
edição impressa
Festival Bons Sons

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt