Rui Unas, Fernando Alvim, Tiago David e Carlos Vidal vão animar Palco Digital do Rock in Rio Lisboa

O Rock in Rio está quase a começar e será a maior edição de sempre com a capacidade a aumentar de 80 para 100 mil pessoas nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho, anunciou esta tarde, 12 de maio, Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio, na sessão de apresentação do chamado Palco Digital, que este ano conta com o patrocínio do Casino Online Bacana Play."A grande conversa deste ano são os sonhos. Estimular as pessoas a ouvir coisas boas. Artistas e influenciadores deixarem uma marca no mundo", afirmou Roberta Medina sobre o Rock in Rio Lisboa 2026. "Cem mil pessoas em paz e harmonia, estamos a mostrar alguma coisa ao mundo", acrescentou..A líder deste festival de música adiantou que nesta edição haverá também futebol. No dia 27 de junho, à meia noite e meia será transmitido o jogo Portugal -Colômbia do Mundial de futebol, em Miami.Numa sessão de apresentação no Parque Tejo, Roberta Medina, apresentada como "a Rainha" do Rock in Rio, sob uma chuva de confetis, disse que nesta edição este palco ia dar um "salto" em termos de cenografia e visual, com "muitos LED's", e também que ia ter uma nova localização.Este palco vai funcionar das 13 horas às duas da manhã e os Rebel Kidz Crew vão garantir animação constante, tal como o fizeram nesta sessão de apresentação.A curadoria deste palco ficou a cargo da Milk & Black e New Sheet (que organizam a festa The Revenge of the 90's). A apresentação do cartaz a cargo de Ana Taveira, que explicou que a programaçao estará dividida por categorias: música, comédia, talk show e podcasts. E em cada um dos dias há uma cabeça de cartaz. .Assim, no dia 20 de junho, Tiago David, criador de conteúdos e apresentador, apresentará o talk show “De fenómeno viral a sucesso no palco”, com Aragão (que atuou nesta apresentação) e outros convidados. "Não consigo cantar, dançar ainda pior, a única maneira de eu participar no Rock in Rio é a falar", disse.No dia 21 Fernando Alvim fará as honras da festa com o especial "Monstros do Ano", em que mostrará os momentos mais bizarros e insólitos do ano em Portugal e no mundo, selecionando diretos da televisão e, sublinhou, cada vez mais da internet. .No dia 27 de junho Rui Unas conduz o "Canta se Souberes" desafiando as pessoas a cantar e a fazer karaoke. Nesse dia, na categoria podcast, Hugo van der Ding e Tiago Ribeiro levam ao palco do Rock in Rio o "Vamos Viajar na Maionese". Carlos Vidal fará comédia com A Petição. O objetivo é ter pessoas em palco a criar petições sobre ideias absurdas. Haverá uma "final four" e a missão é mesmo sair dali com uma petição para "resolver problemas inexistentes" e conseguir levá-la à Assembleia da República. . Por este palco também vai passar música. Ricardo Comprido, diretor de Produção Artística fez as honras da casa e apresentou o cartaz, com alguns dos músicos que vão participar a subirem ao palco. No primeiro dia do festival, 20 de junho, o destaque vai para Zarco, no dia 21 para Samuel Úria, no dia 27 para Bateu Matou e Bia Caboz e no dia 28 para King Bigs. Neste palco haverá também uma festa, "Rock Revenge-et Vous", com Fingertips e Ritual Tejo.E nos bastidores estará "um palco dentro do palco", onde os influencers vão poder acompanhar toda a programação criando conteúdos para as redes sociais. Chama-se "Not So Secret Backstage" e garantirá, diz a organização do Rock in Rio Lisboa, "conteúdos exclusivos"..Rock in Rio com um dia para as “lendas”. Rod Stewart e Xutos & Pontapés com papéis diferentes.Matuê, Dennis, Filipe Ret e Irina Barros são as novas confirmações do Rock in Rio Lisboa