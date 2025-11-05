Rock in Rio com um dia para as “lendas”. Rod Stewart e Xutos & Pontapés com papéis diferentes

O Rock in Rio Lisboa promete fazer “história” na sua 11.ª edição, com a criação do “Legends Day”, um dia inteiramente dedicado aos clássicos intemporais da música nacional e internacional, marcado para 27 de junho do próximo ano. O evento vai reunir nomes que, segundo um comunicado da organização, “atravessaram gerações e continuam a inspirar o presente”, com Rod Stewart e Xutos & Pontapés na ribalta. Este dia é “um convite para celebrar a vida”, garante a vice-presidente do Rock in Rio, Roberta Medina, no comunicado, lançando um desafio ao público que promete “arrepios”: “É um dia para estarmos juntos e cantar em coro, do primeiro ao último tema.”Depois de ter estado em 2008 no Rock in Rio Lisboa, Sir Rod Stewart , como refere o comunicado do Rock in Rio, tem mais uma aparição neste festival, como cabeça de cartaz no Palco Mundo. Traz no currículo mais de seis décadas de experiência e 250 milhões de discos vendidos, para além de ser, segundo a organização do festival, “uma das vozes mais marcantes e carismáticas da história do rock”. Duas vezes nomeado para o Rock & Roll Hall of Fame e galardoado com um Grammy Living Legend e com um Brit Award pela sua contribuição à música, o cantor britânico participou no Rock in Rio logo na sua primeira edição, em 1985. Depois de ter atuado na versão lisboeta do festival, o britânico ainda voltou ao Rock in Rio, no Brasil, em 2015. Por agora, a equipa de Roberta Medina promete um concerto repleto de sucessos intemporais, como Maggie May, Da Ya Think I’m Sexy?, Sailing e Forever Young.O regresso do artista a Lisboa simboliza a celebração do legado vivo do rock mundial e, para a organização do festival, o músico traz uma “voz característica”, que se alia a “composições narrativas”, o que gera um “estilo inovador”. Como se não bastasse, “as suas atuações transcendem todos os géneros - rock, folk, soul, R&B, new wave e até mesmo o Great American Songbook”, o que faz de Rod Stewart uma das poucas estrelas a ter álbuns nos lugares cimeiros das tabelas em todas as décadas da sua carreira. Xutos & Pontapés lideram o “Classe de 79”Os Xutos passaram por todas as edições do Rock in Rio Lisboa, e esta não será exceção. Tim e a banda regressam com um papel duplamente simbólico: serão cabeças de cartaz e curadores do Palco Music Valley. A curadoria, intitulada “Classe de 79”, presta homenagem ao ano de nascimento da banda e à geração que marcou o rock português.Os Xutos convidaram os GNR, UHF e os Táxi — grupos que partilham o mesmo espírito da época — para um alinhamento que promete revisitar uma era de liberdade, irreverência e atitude que marcou a música nacional. Classe de 79 é uma evocação do “ano em que nasceram os Xutos e começou uma era dourada do rock português”, dizem os músicos, citados no comunicado, acrescentando que aquele dia será “a celebração da música”, com bandas que “moldaram o ADN do rock nacional”.SYRO aponta o futuro da música nacionalO artista SYRO também integra o cartaz do Legends Day, estreando-se no Palco Super Bock. Conhecido por temas como Deixa Passar e Castelo de Cartas, o cantor foi esta quarta-feira, 5 de novembro, apresentado através de uma ação surpresa na Gare do Oriente, onde atuou disfarçado de músico de rua, revelando-se ao público à medida que ia tirando os adereços que o tornavam incógnito. A sua presença simboliza o diálogo entre gerações que o festival pretende reforçar — da herança das lendas à vitalidade da nova música portuguesa. Representa “a contemporaneidade da música nacional” e é “uma voz que reflete a energia e talento da evolução da música portuguesa”, argumenta a organização.Pack Rock in Rio já disponível nas lojas WortenA acompanhar o anúncio do “Legends Day”, o festival e a Worten lançaram o Pack Rock in Rio Lisboa 2026, disponível em exclusivo nas mais de 130 lojas da marca e em worten.pt. Custa 94 euros e inclui um voucher que pode ser trocado por um bilhete diário (válido para os dias 20, 21, 27 ou 28 de junho) e uma t-shirt exclusiva Rock in Rio. A troca poderá ser feita entre 5 de janeiro e 2 de março de 2026, nas lojas Worten.A 11.ª edição do Rock in Rio Lisboa decorre nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho de 2026, no Parque Tejo, a nova Cidade do Rock. Quatro dias dedicados à música, à cultura e ao entretenimento, que prometem reforçar o legado de um festival que há mais de 20 anos faz parte da história da música em Portugal..Há três novas confirmações no Rock in Rio: Cypress Hill, Grandson e Kaiser Chiefs.Roberta Medina promete anunciar "até ao final do ano" os cabeças de cartaz de todos os dias de Rock in Rio