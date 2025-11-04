Há três novas confirmações no Rock in Rio: Cypress Hill, Grandson e Kaiser Chiefs

Há rês novas confirmações para o Rock in Rio Lisboa. No mesmo dia do concerto dos Linkin Park, a 21 de junho, o festival contará também com atuações de Cypress Hill, Grandson e Kaiser Chiefs."O dia que dá nome ao festival - o Rock - ganha força com um alinhamento que celebra não só o rock, mas, também, o hip-hop: dois estilos inquietos e provocadores, que inspiram atitude, mudança e traduzem o verdadeiro ADN do Rock in Rio”, diz Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio Lisboa, citada em comunicado.Vinte anos depois do lançamento do seu álbum de estreia Employment, os Kaiser Chiefs regressam ao Rock in Rio Lisboa como headliners do Palco Super Bock com a digressão More Employment. Já para Grandson esta é a estreia em Portugal. Fará a abertura do Palco Mundo, prometendo trazer a força da nova geração do rock alternativo. Com mais de 30 anos de carreira, os Cypress Hill vão alternar entre o espírito rebelde do rock e a energia urbana do hip hop.O Rock in Rio Lisboa 2026 realiza-se nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho, no Parque Tejo, em Lisboa.Antes já havia sido anunciada a presença de Katy Perry..Rock in Rio 2026 está lançado. Katy Perry, Calema e NAPA confirmados