Rock in Rio 2026 está lançado. Katy Perry, Calema e NAPA confirmados

A contagem regressiva agora começou oficialmente. O Rock in Rio 2026 em Lisboa acaba de ser lançado nesta quinta-feira, 16 de outubro. E três novos artistas foram confirmados: Katy Perry, Napa e Calema.A cantora americana Katy Perry vai ser a cabeça-de-cartaz da primeira noite do festival, no dia 20 de junho. Será o dia dedicado ao estilo pop, também com os Calema no palco Mundo. "Nós já vimos o Rock in Rio na televisão, mas nunca lá estivemos. Vamos defender a lusofonia, a música em português que tem tanto potencial e nos dá orgulho", disseram.Assim será o arranque da festa que ocorre também nos dias 21, 27 e 28 de junho, no Parque Tejo. "Prometemos que vai ser a maior e melhor edição", começou por dizer Roberta Medina, CEO do Rock in Rio. A empresária promete uma edição melhor pelo "aprendizado na nova casa", a primeira no novo espaço, após anos no parque da Bela Vista. Outra atração musical anunciada é do grupo Napa, que representou Portugal na Eurovisão 2025. Na festa, os artistas se deram uma prévia do concerto ao cantarem duas músicas e disseram que será "uma grande honra" tocar no Rock in Rio. Eles serão uma das atrações do palco Super Bock. Assim, sobe para quatro o número de artistas confirmados: o brasileiro Pedro Sampaio no dia 20 e os Linkin Park no dia 21.Entre as novidades anunciadas pela luso-brasileira, está o aumento da área total do parque, que vai crescer 25 metros quadrados. A Cidade do Rock vai ganhar novas áreas, como a arena do futebol, para celebrar os jogos do Mundial. O palco Super Bock também ganhou mais espaço, agora com uma clareira para 30.000 pessoas.Outra novidade é a apresentação "acrobática", com aviões que prometem um espetáculo de cores e sons no céu. As apresentações serão todas as noites do evento, entre 20:00 e 21:00. Estrelas do evento como a roda gigante e o slide prometem brilhar novamente, com novidades. "A roda gigante terá muitos brindes, como acesso ao backstage e entrada na área VIP", explicou Medina.Espaços como a School of Rock, a Cupido House e os espaços gastronómicos também vão continuar na edição de 2026. Ainda sobre novidades, a empresária anunciou o que chama de "Palco para o Mundo", em que as pessoas poderão escrever seus sonhos. Segundo a CEO do festival, um dos objetivos é trazer pessoas de todo o país e de toda a Europa - e com elas os seus sonhos. Os bilhetes estão à venda nos locais habituais e custam 89 euros (um dia) e 157 euros (fim de semana). Estão também disponíveis ingressos VIP a 380 euros.*Em atualização.Rock in Rio gerou impacto de 120 milhões na economia e já tem datas para 2026.Linkin Park atuam em 2026 no festival Rock in Rio Lisboa