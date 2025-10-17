Roberta Medina promete anunciar "até ao final do ano" os cabeças de cartaz de todos os dias de Rock in Rio

Todas as grandes atrações do Rock in Rio, incluindo os cabeças de cartaz, serão divulgadas até ao final deste ano. “Queremos anunciar até ao final do ano todos os headliners dos dias de Rock in Rio”, explica ao DN a CEO do festival, Roberta Medina. “Vamos revelar os nomes de muitos artistas”, acrescenta.O DN conversou com a empresária durante o evento oficial de lançamento do Rock in Rio 2026, marcado para os dias 20, 21, 27 e 28 de junho do próximo ano, no Parque Tejo. “A cada quinze dias vamos divulgar novidades — e são muitas este ano”, destaca.As principais atrações do primeiro dia foram anunciadas no lançamento: Katy Perry e Calema no Palco Mundo, além de Os Napa no Palco Super Bock. Já tinha sido anunciado anteriormente o nome do brasileiro Pedro Sampaio para essa mesma noite. “Será o dia dedicado ao pop, também o dia da família — que as crianças gostam, as avós, todas as famílias — é um dia muito transversal”, explica.No dia 21, já é conhecido que os Linkin Park serão a atração principal, indicando que será o dia mais “rock” do festival. “Teremos mais nomes em breve”, revela.Sobre algumas artistas que são marca registada do Rock in Rio, como Ivete Sangalo, a brasileira brinca: “Nem é preciso convidar”, mas acrescenta que “ela própria tem de dizer que sim”. “Ela é a nossa queridona, já faz parte do nosso inventário de momentos incríveis”, celebra Roberta Medina.A empresária antecipa ainda que o público pode esperar muitas atrações vindas do Brasil, de vários estilos. “Hoje há muitos géneros musicais brasileiros a serem fortemente consumidos em Portugal, o que nos permite trazer mais artistas. O trap está fortíssimo, o rap está fortíssimo, o samba está fortíssimo — e, sem dúvida, vão surgir bons nomes por aí”, acrescenta.Dobrar o público internacionalO aumento da área do parque e a criação de novos espaços, como a área corporate, fazem parte da estratégia para aumentar o público em geral. No entanto, a meta especial, segundo a CEO, é duplicar o número de pessoas vindas de fora de Portugal.Será realizada uma campanha online e presencial em várias cidades europeias para promover o Rock in Rio. “Vai ser um movimento bonito, em que vamos percorrer várias partes do mundo — Madrid, Londres — vamos circular pela Europa”, salienta.E não apenas para divulgar o festival. “Vamos estar sempre a falar de um tema que, para nós, é muito importante: o sonho. No final de tudo, quando acabar o festival, se conseguirmos plantar uma sementinha de esperança de que é possível o mundo ser melhor... Quando juntamos 100 mil pessoas do Brasil e 80 mil de Portugal no mesmo dia, pessoas diversas, de crenças diferentes, em paz e harmonia — funciona. Para nós, é a prova de que dá para ser melhor”, celebra.Os bilhetes estão à venda nos locais habituais e custam 89 euros (um dia) e 157 euros (fim de semana). Estão também disponíveis bilhetes VIP a 380 euros.amanda.lima@dn.pt.Rock in Rio 2026 está lançado. Katy Perry, Calema e NAPA confirmados.Novo local do Rock in Rio Lisboa torna o evento mais parecido com o do Brasil, diz Roberta Medina