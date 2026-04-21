Exposição estará patente até 1 de maio no Centro Científico e Cultural de Macau.
Exposição estará patente até 1 de maio no Centro Científico e Cultural de Macau.Foto: Gerardo Santos
Cultura

Exposição assinala “diálogo” de dois anos entre DN e Macao Daily News

Dois jornais encontram-se em séculos de história comum. É assim que surge a exposição 'Um Vislumbre da Cultura Chinesa', cujo título, homónimo da rubrica do DN, mostra esta relação, não só cultural.
Vítor Moita Cordeiro
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Um vislumbre da cultura chinesa
Macao Daily News
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