Nobel da Química atribuído a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi
Ciência

Nobel da Química atribuído a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi

Comité do Nobel distingue trio “pelo desenvolvimento de estruturas metal-orgânicas”.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

O prémio Nobel da Química foi, esta quarta-feira, 8 de outubro, atribuído a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi “pelo desenvolvimento de estruturas metal-orgânicas”.

"Criaram construções moleculares com grandes espaços por onde podem fluir gases e outros produtos químicos. Estas construções, estruturas metal-orgânicas, podem ser utilizadas para recolher água do ar do deserto, capturar dióxido de carbono, armazenar gases tóxicos ou catalisar reações químicas", explica o Comité do Nobel. "Através do desenvolvimento de estruturas metal-orgânicas, os laureados proporcionaram aos químicos novas oportunidades para resolver alguns dos desafios que enfrentamos", acrescenta.

Este foi o terceiro Nobel da temporada depois de terem sido ditinguidos outros dois trios nas categorias da Medicina e da Física, na segunda e terça-feira, respetivamente.

O prémio Nobel da Física foi atribuído a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis “pela descoberta do tunelamento mecânico quântico macroscópico e da quantização de energia num circuito elétrico”.

O Nobel da Medicina foi entregue a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi pelo trabalho relacionado com a tolerância imunológica periférica.

Na quinta-feira, dia 9, será anunciado o Nobel da Literatura e na sexta o da Paz. Na segunda-feira, 13, será a vez do Nobel das Ciências Económicas.

