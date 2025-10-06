Nobel da Medicina atribuído a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi

O prémio Nobel da Medicina foi atribuúido, esta segunda-feira, 6 de outubro, a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi “pelas suas descobertas sobre a tolerância imunológica periférica”.."Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi fizeram descobertas inovadoras sobre a tolerância imunitária periférica, que impede o sistema imunitário de causar danos ao organismo", diz o comité do Nobel. "As suas descobertas lançaram as bases para um novo campo de investigação e estimularam o desenvolvimento de novos tratamentos, por exemplo, para o cancro e doenças autoimunes", realça.Com este anúncio deu-se início à temporada 2025 dos prémios Nobel, estando também previstos para esta semana a divulgação dos vencedores nas categorias de Física, Química, Literatura e Paz.O anúncio da última categoria, Economia (Ciências Económicas), só irá acontecer no início da próxima semana, no dia 13.